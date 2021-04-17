Audi анонсувала новий загадковий електромобіль сімейства e-tron

Компанія Audi опублікувала тизер чергового електромобіля з лінійки e-tron. Його світова прем'єра відбудеться 19 квітня у рамках Шанхайського автосалону. Деталі майбутньої новинки автовиробник тримає у секреті.

Проте вже зараз марка пропонує частково поглянути на екстер'єр майбутнього електрокара. На представленому компанією зображенні можна розглянути передню частину кузова майбутнього електрокара, який покажуть незабаром, пише Motor1.

Це цікаво: У Дубаї показали інопланетний Ford Mustang у стилі Аватара

Він отримає повністю закриту радіаторну решітку з чорною окантовкою та масивними металевими повітрозабірниками. Також новинка відрізняється подовженим капотом, вузькою головною оптикою та двоколірними колісними дисками з гальмівними супортами червоного кольору, які проглядаються.

Зовні майбутній електромобіль віддалено нагадує спортивне купе e-tron GT. Однак опубліковане зображення не дає чіткого уявлення про те, який кузов отримає загадкова модель. Відомо, що компанія працювала над новою електричною архітектурою Premium Platform Electric, яка ляже в основу майбутніх "зелених" універсалів, кросоверів, а також спортбека та позашляховиків марки. Не виключено, що прототип анонсованого e-tron побудують саме на цій платформі.

Решта подробиць новинки, а також повноцінний дебют загадкового Audi e-tron відбудеться 19 квітня у рамках Шанхайського автосалону.

Читайте також: Hyundai представив свій перший пікап: доступний він буде не всім