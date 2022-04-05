Auchan здався: компанія припиняє інвестиції та постачання на росію

Після величезного тиску головний офіс Ашан вирішив зупинити інвестиції та постачу у рф. Читайте далі та дізнайтеся, що це означає для Auchan.

У пресслужбі компанії "Ашан Україна" повідомляють, що головний офіс мережі Auchan ухвалив рішення щодо згортання інвестиції та припинення постачі товарів до росії.

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Ашан довго не хотів йти з російського ринку і по факту остаточно не пішов, проте таке рішення ухвалили завдяки тиску зі сторони суспільства та української філії.

"Ми нарешті домоглися від головного офісу, аби компанія припинила інвестиції та постачання у рф. Це лише перший крок, але ми налаштовані боротися далі. Перемога буде за нами!" – повідомляють у пресслужбі компанії "Ашан Україна".

Для росії це означає, що не будуть відкриватись нові магазини, не будуть ремонтуватися наявні магазини, не буде здійснюватися підтримка ІТ-технологій та проєктів, не буде оновлюватись ключове програмне забезпечення (касове, логістичне, комерційне тощо), не будуть постачатися імпортні товари (це 90% асортименту одягу, взуття, товарів для дому, текстилю).

Такі санкції призведуть до катастрофічного падіння товарообігу і сплати податків та високої ймовірності банкрутства.

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