Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Atlas Weekend перенесли на 2021 рік: перші деталі

  • 4
Atlas Weekend перенесли - фото 1
Atlas Weekend перенесли / https://www.facebook.com/pg/atlasweekend

Популярний музичний фестиваль Atlas Weekend перенесли на наступний рік через пандемію коронавірусу. Організатори вже назвали нову дату фесту і розповіли, що ж робити тим, хто придбав квитки.

Фестиваль Atlas Weekend опинився серед заходів, які довелось скасувати через пандемію коронавірусу. Однак не варто засмучуватись, адже музичну подію перенесли на 2021 рік і навіть назвали дату.

І ще: Книжковий Арсенал 2020 перенесли через карантин

Atlas Weekend 2021 пройде з 6 по 11 липня у Києві.

Що робити тим, хто вже придбав квитки на фестиваль?

Всі покупці зможуть відвідати фест у 2021, скориставшись квитками на цей рік. Якщо такої можливості не випаде, то їх можна здати та отримати назад гроші.

Хто ж буде виступати на Atlas Weekend 2021?

"Ми в переговорах зі всіма артистами, щоб вже заявлений лайнап було повністю збережено. Також на вас чекають анонси ще багатьох нових артистів, що приєднаються до фестивалю. Це найважче рішення, яке нам коли-небудь доводилося приймати. Останній місяць ми не втрачали надії та працювали над створенням AW 2020, розглядали різні варіанти виходу з кризи та до останнього вірили, що в нас буде можливість зустрітись з вами цього літа. Та, спостерігаючи за розвитком подій у світі та спілкуючись з нашими європейськими колегами, ми дійшли висновку, що перенесення єдине правильне рішення у цій ситуації", – запевнили організатори.

Читайте також: Серіали про музичну індустрію, які перевернуть ваш світ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-7 нових комедій, які зроблять вечір хорошим
  • 28 квітня, 18:33
  • 1127
Дівчина тижня: розкута модель Мікі Хамано, яка не звикла приховувати спокусливе тіло (18+)
  • 26 квітня, 18:50
  • 1094
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2254516
Загрузка...
Новини