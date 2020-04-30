Atlas Weekend перенесли на 2021 рік: перші деталі

Популярний музичний фестиваль Atlas Weekend перенесли на наступний рік через пандемію коронавірусу. Організатори вже назвали нову дату фесту і розповіли, що ж робити тим, хто придбав квитки.

Фестиваль Atlas Weekend опинився серед заходів, які довелось скасувати через пандемію коронавірусу. Однак не варто засмучуватись, адже музичну подію перенесли на 2021 рік і навіть назвали дату.

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Atlas Weekend 2021 пройде з 6 по 11 липня у Києві.

Що робити тим, хто вже придбав квитки на фестиваль?

Всі покупці зможуть відвідати фест у 2021, скориставшись квитками на цей рік. Якщо такої можливості не випаде, то їх можна здати та отримати назад гроші.

Хто ж буде виступати на Atlas Weekend 2021?

"Ми в переговорах зі всіма артистами, щоб вже заявлений лайнап було повністю збережено. Також на вас чекають анонси ще багатьох нових артистів, що приєднаються до фестивалю. Це найважче рішення, яке нам коли-небудь доводилося приймати. Останній місяць ми не втрачали надії та працювали над створенням AW 2020, розглядали різні варіанти виходу з кризи та до останнього вірили, що в нас буде можливість зустрітись з вами цього літа. Та, спостерігаючи за розвитком подій у світі та спілкуючись з нашими європейськими колегами, ми дійшли висновку, що перенесення – єдине правильне рішення у цій ситуації", – запевнили організатори.

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