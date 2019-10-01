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АТАЛАНТА – ШАХТАР: дивитись онлайн трансляцію матчу Ліги Чемпіонів

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Аталанта vs Шахтар - фото 1
Аталанта vs Шахтар / vseprosport

Матч групового етапу Ліги чемпіонів між командами Аталанта – Шахтар відбудеться 1 жовтня. До вашої уваги онлайн трансляція поєдинку: вмикайте та вболівайте за "гірників".

У вівторок, 1 жовтня, у Мілані відбудеться матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів, де донецький Шахтар зіграє з Аталантою з італійського Бергамо.

До теми: Шахтар – Манчестер Сіті: відео голів та огляд матчу ЛЧ

Сподіваємось, що "гірники" після розгромної поразки від Ман Сіті не опустили руки та нарешті готові показати, на що здатні!

АНОНС МАТЧУ АТАЛАНТА – ШАХТАР

  • Дата: 1.10.2019
  • Коли: 19:55
  • Місце проведення: стадіон "Сан-Сіро", Мілан
  • Головний арбітр: Тобіас Штилер (Німеччина)
  • На якому каналі трансляція: Футбол 1
  • Де дивитись онлайн: на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org
  • Прогноз і ставки букмекерів: 1,8 – 4,1 – 4,45

На кону цього матчу стоїть дуже багато. Програвати не можна жодній з команд, тому що поразка автоматично позбавити команду виходу в Лігу Європи! А все тому, що в першому турі карти учасникам цього квартету неабияк сплутало загребське "Динамо", яке розгромило у рідних стінах "Аталанту" з рахунком 4:0. Тепер і бергамасці, і донеччани не мають у своєму активі турнірних балів.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ АТАЛАНТА VS ШАХТАР

"У нас є звіти з усіх матчів Аталанти. Є люди, які спостерігають за командою. Ми працюємо своїм колективом, щоб вивчати і аналізувати суперників. Але ми теж дуже сильні, і Аталанті також доведеться дуже нелегко в поєдинку з нами", – зазначив головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру.

"Ми хочемо виглядати якнайкраще в кожній грі, залишаючись конкурентоспроможними у всіх турнірах. Результат гри із загребським Динамо залишився важким для нас, тому з Шахтарем хочемо спокутати провину за поразку", – сказав Джан П'єро Гасперіні, головний тренер "Аталанти".

Стартові склади команд на матч 1 жовтня

  • Аталанта: Голліні – Толої, Паломіно, К'єр – Хатебур, Фройлер, Де Рон, Малиновський, Кастань – Гомес, Сапата
  • Шахтар: П'ятов – Ісмаїлі, Кривцов, Матвієнко, Болбат – Степаненко, Алан Патрік, Тайсон, Марлос, Соломон – Жуніор Мораєс

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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