Атака дронами-камікадзе: у МВС пояснили, що робити у таких ситуаціях – відео

Як діяти під час атаки дронів-камікадзе / Скриншот з відео

Російські загарбники продовжують завдавати цинічних ударів по українських містах. Тому фахівці створили інструкцію для громадян на випадок атаки дронами-камікадзе. Це варто знати кожному!

За довгі місяці війни українці звикли жити в умовах постійних обстрілів, та дуже важливо не втрачати пильність та не нехтувати власною безпекою. Оскільки зараз російські окупанти все частіше застосовують дрони-камікадзе, то у МВС підготували важливу інструкцію на такі випадки.

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Що робити під час атаки дронами-камікадзе:

Обов'язково перейдіть в укриття , підвал, підземний паркінг тощо. Оскільки бойова частина дронів-камікадзе важить до 40 кг, то удар провокує значну вибухову хвилю та виникає чимало дрібних уламків. Тому не варто ховатись у транспорті чи у під'їздах .

, підвал, підземний паркінг тощо. Оскільки бойова частина дронів-камікадзе важить до 40 кг, то удар провокує значну вибухову хвилю та виникає чимало дрібних уламків. Тому . Якщо під час атаки ви опинились на вулиці, то одразу ж ляжте на землю за бордюром або в якомусь заглибленні, закрийте голову руками чи сумкою.

за бордюром або в якомусь заглибленні, чи сумкою. Якщо ви побачили рух чи місце падіння дронів, то повідомте про це за номером 102.

У жодному випадку не намагайтесь самотужки збити безпілотник, а також не публікуйте фото чи відео з дронами. Якщо у вас є відповідні кадри, то їх варто надати поліції. Всі знімки доповнять доказову базу злочинів росіян.

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