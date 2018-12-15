ASUS кардинально міняє свою стратегію на ринку смартфонів

Компанія ASUS повідомила про швидку відставку головного виконавчого директора Джеррі Шена. Він очолював компанію протягом останніх 11 років і тепер покине пост з 1 січня 2019 року.

Йому на зміну прийдуть керівник бізнес-відділу ПК С. Ю. Сюй і глава глобальної служби підтримки клієнтів Самсон Ху.

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Одночасно з інформуванням про відставку Джеррі Шена компанія також заявила про намір змінити стратегію подальшого розвитку свого мобільного бізнесу. При цьому ASUS зосередиться на випуску ігрових продуктів і пристроїв для вимогливих користувачів. Це може означати, що компанія змістить акцент з лінійки Zenfone, яка допомогла зайняти їй нішу в бюджетному сегменті ринку смартфонів. Однак, поки що ASUS не зробила жодних офіційних заяв щодо лінійки Zenfone.

Акцент на геймерів і досвідчених користувачів – результат орієнтації компанії на високоприбутковий ринок професійних ігор та кіберспорту. Крім того, ASUS добре відома як компанія з виробництва ПК та ігрових продуктів, тому для неї має сенс зосередитися на створенні ігрових смартфонів. У модельному ряду компанії вже є ігровий смартфон ROG Phone, який отримав хороші відгуки як з боку оглядачів, так і від пересічних користувачів.

Акцент ASUS зробить на ігрових смартфонах

Однією з причин зниження інтересу ASUS до сегмента бюджетних смартфонів є конкуренція, яка не перестає зростати. Як заявив голова компанії Джонні Шин в одному з інтерв'ю, бюджетний і середній сегменти споживчого мобільного ринку – це "криваве поле битви".

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