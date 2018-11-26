Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками День Святого Миколая

ASUS анонсувала серію ноутбуків з тонкими рамками

  • 16
До складу старших моделей входить сканер відбитків пальців - фото 1
До складу старших моделей входить сканер відбитків пальців / cmkcellphones

Компанія ASUSTeK Computer анонсувала серію 14-дюймових ноутбуків VivoBook 14 (X420) з дисплеєм NanoEdge.

Товщина рамок ASUS VivoBook 14 (X420) дорівнює 5,7 мм. Роздільна здатність екрану з покриттям антивідблиску може становити 1366 × 768 або 1920 × 1080 пікселів, причому в старшій моделі застосовується IPS-панель з кутами огляду 178° по горизонталі і вертикалі.

І ще: У Google Play знайшли 13 вірусних програм: кількість "заражених" смартфонів вражає

На вибір покупців будуть доступні модифікації з процесорами Core i7-8550U / i5-8250U / i3-8130U / i3-7020U, а також 4 або 8 Гбайт оперативної пам'яті стандарту LPDDR3-2133. За обробку графіки відповідає вбудоване відеоядро Intel UHD Graphics 620.

Набір зовнішніх інтерфейсів представлений портами USB 3.1 Type-C, USB 3.0 Type-A, USB 2.0 Type-A, HDMI і слотом для карт microSD. За мережеві можливості відповідає двохдіапазонний бездротовий адаптер Wi-Fi 802.11ac і Bluetooth 4.2. До складу старших моделей входить сканер відбитків пальців з підтримкою Windows Hello.

ASUS анонсувала серію ноутбуків з тонкими рамками - фото 291444

ASUS анонсувала серію ноутбуків з тонкими рамками - фото 291445

ASUS анонсувала серію ноутбуків з тонкими рамками - фото 291446

ASUS анонсувала серію ноутбуків з тонкими рамками - фото 291447

Читайте також: Інсайдери розсекретили кількість камер ASUS ZenFone Max Pro M2

Джерело: cmkcellphones
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Фінал шоу Танці з зірками 2 сезон: дивитися онлайн 25-11-2018
  • 25 листопада, 23:52
  • 1380
Як зробити смачні домашні чіпси: рецепти з фото
  • 25 листопада, 15:21
  • 361
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 493
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології