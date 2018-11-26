ASUS анонсувала серію ноутбуків з тонкими рамками

Компанія ASUSTeK Computer анонсувала серію 14-дюймових ноутбуків VivoBook 14 (X420) з дисплеєм NanoEdge.

Товщина рамок ASUS VivoBook 14 (X420) дорівнює 5,7 мм. Роздільна здатність екрану з покриттям антивідблиску може становити 1366 × 768 або 1920 × 1080 пікселів, причому в старшій моделі застосовується IPS-панель з кутами огляду 178° по горизонталі і вертикалі.

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На вибір покупців будуть доступні модифікації з процесорами Core i7-8550U / i5-8250U / i3-8130U / i3-7020U, а також 4 або 8 Гбайт оперативної пам'яті стандарту LPDDR3-2133. За обробку графіки відповідає вбудоване відеоядро Intel UHD Graphics 620.

Набір зовнішніх інтерфейсів представлений портами USB 3.1 Type-C, USB 3.0 Type-A, USB 2.0 Type-A, HDMI і слотом для карт microSD. За мережеві можливості відповідає двохдіапазонний бездротовий адаптер Wi-Fi 802.11ac і Bluetooth 4.2. До складу старших моделей входить сканер відбитків пальців з підтримкою Windows Hello.

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