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Глава Amazon розповів про відкриття філії на Місяці

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Джефф Безос планує почати з Місяця - фото 1
Джефф Безос планує почати з Місяця

Ідея про підкорення космосу діймає не тільки Ілона Маска, який вже міркує про ціну квитків на Марс. Генеральний директор Amazon і власник приватної аерокосмічної компанії Blue Origin Джефф Безос оголосив про свій амбітній план з освоєнню нового «будинку для людства».

Під час свого виступу на технічній конференції Amazon: re: MARS Безос заявив, що від колонізації космосу залежить виживання всієї цивілізації.

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На його думку, Місяць - ідеальне місце для організації колонії: це найближче до нашої планети велике космічне тіло з запасами води в формі льоду та доступом до сонячної енергії. А завдяки меншій силі тяжіння для підйому одного фунта (0,453 кг) вантажу з поверхні потрібно у 24 рази менше енергії, ніж на Землі.

Причина, через яку ми повинні відправитися в космос, на мій погляд, полягає в тому, щоб врятувати Землю. Якщо ми збираємося продовжувати розвивати цю цивілізацію, нам потрібно рухатися - і я говорю про те, над чим працюватимуть наші внуки і їхні онуки. Нам потрібно перенести важку промисловість з Землі, яка стане зоною житлової та легкої промисловості, - сказав Безос.

Джеф Безос планує заселити Місяць - фото 332609
Джеф Безос планує заселити Місяць

Раніше Безос представив місячний посадковий апарат Blue Moon, призначений для доставки різних вантажів на Місяць з метою допомогти людям встановити там «стійку людську присутність». У плани Blue Origin, за словами її власника, також входить розробка і виробництво багаторазових ракет, які не потрібно перевіряти і відновлювати після кожного польоту.

На питання журналістів, чи не планується після колонізації Місяця побудувати там склад Amazon, Безос жартома зазначив: «Ми почнемо поставляти рідкий водень і рідкий кисень. Це буде невеликий вибір товарів. Але дуже важливий». Старт «місячної програми» Blue Origin запланований на 2024 рік.

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Джерело: businessinsider
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