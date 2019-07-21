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Астрономи записали сигнал пульсара, зображеного на обкладинці першого альбому Joy Division

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Обкладинка альбому Joy Division - фото 1
Обкладинка альбому Joy Division / papers

Співробітники обсерваторії Jodrell Bank Observatory на честь 40-річчя виходу альбому Unknown Pleasures британської групи Joy Division записали сигнали пульсара, зображення яких можна побачити на його обкладинці.

На лицьовій стороні обкладинки немає назви групи і альбому – тільки зображення сигналу пульсара B1919 + 21, що складається з 80 хвилястих ліній. Пітер Севілл – графічний дизайнер і співзасновник Factory Records – розробив обкладинку альбому на основі зображення, яке побачив гітарист групи Бернард Самнер в енциклопедії. Вперше його опублікував у своїй дисертації аспірант Гарольд Крафт у 1970 році.

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B1919 + 21 – це перший пульсар, виявлений вченими. Пульсарами називають будь-яке джерело випромінювання, яке періодично приходить на Землю сплесками. Через однаковий ритм сигналів астрономи, що відкрили B1919 + 21 у 1967 році, вважали, що він може бути маяком позаземних цивілізацій. Його першою назвою була LGM-1 (Little Green Men – "маленькі зелені чоловічки"). Пізніше було встановлено, що B1919 + 21 – це нейтронна зірка з сильним магнітним полем, що швидко обертається.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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