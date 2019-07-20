Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

10 днів хайпу: сума, яку заробив FaceApp вас вразить

  • 16
FaceApp завантажили понад 73 мільйони разів - фото 1
FaceApp завантажили понад 73 мільйони разів

Додаток для зістарювання облич на фотографіях FaceApp приніс розробникам понад $ 1 млн з 9 по 19 липня, коли його завантажили 6,5 млн разів. Про це пише Forbes з посиланням на дані App Annie.

Більшу частину прибутку – $ 746 000 – принесли користувачі пристроїв на iOS.

І ще: Як будуть виглядати українські політики у старості: фото з FaceApp

FaceApp посідає перше місце в App Store у 154 країнах світу зі 155, де доступний магазин додатків Apple. Лише в Китаї додаток розташувався на п'ятому місці.

FaceApp приносить шалені гроші розробникам - фото 342208
FaceApp приносить шалені гроші розробникам

З 2017 року FaceApp завантажили вже 73,2 млн разів. Загальний прибуток творців оцінюється у $ 11,6 млн.

До теми: Як будуть виглядати українські зірки у старості: фотоперетворення з FaceApp

Джерело: Forbes
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Прізвище кандидата в нардепи чи вигадане слово? ТЕСТ до парламентських виборів
  • 17 липня, 14:33
  • 639
Карти, гроші та два стволи: як змінилися актори культового фільму
  • 18 липня, 18:51
  • 563
Як швидко вивчити українську мову: найкращі додатки для смартфонів
  • 16 липня, 12:20
  • 287
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони