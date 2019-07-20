10 днів хайпу: сума, яку заробив FaceApp вас вразить

Додаток для зістарювання облич на фотографіях FaceApp приніс розробникам понад $ 1 млн з 9 по 19 липня, коли його завантажили 6,5 млн разів. Про це пише Forbes з посиланням на дані App Annie.

Більшу частину прибутку – $ 746 000 – принесли користувачі пристроїв на iOS.

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FaceApp посідає перше місце в App Store у 154 країнах світу зі 155, де доступний магазин додатків Apple. Лише в Китаї додаток розташувався на п'ятому місці.

FaceApp приносить шалені гроші розробникам

З 2017 року FaceApp завантажили вже 73,2 млн разів. Загальний прибуток творців оцінюється у $ 11,6 млн.

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