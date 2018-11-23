Астрономи виявили дивно сяючу зірку

Міжнародна група астрономів виявила зірку, яка ставить не менше запитань, ніж таємнича зірка Таббі.

Відомо, що яскравість будь-якої зірки падає під час проходження на її тлі великого об'єкта.

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Якщо це планета, яскравість світила буде регулярно зменшуватися на якійсь час. Однак у випадку із зіркою Таббі (KIC 8462852) все виявилося інакше: її яскравість падала значно (22%) через різні проміжки часу (від 5 до 80 днів).

Тепер астрономи виявили ще одну "дивну" зірку, яка через непередбачувані проміжки часу значно "тьмяніє". В деяких випадках яскравість об'єкта падає до 80%. Свого часу нестандартна поведінка Таббі породила багато гіпотез, деякі з яких згадують можливе існування інопланетної раси. Втім, найбільш раціональне пояснення передбачає скупчення частинок пилу, які час від часу закривають Таббі.

Астрономи виявили дивно сяючу зірку

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