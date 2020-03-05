Астрономи розповіли про причини вигину нашої Галактики

Краї нашої галактики викривлені, це вже давно помітили вчені. Протягом півстоліття вони намагалися зрозуміти причину незвичайного явища. І ось відповідь знайдена!

Розгадка з'явилася завдяки телескопу Gaia Європейського космічного агентства (ESA), який вже сьомий рік збирає дані для складання точної 3D-карти Чумацького Шляху.

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Апарат ретельно фіксує положення всіх рухомих об'єктів нашої галактики, їх променеві швидкості та зміну відстаней між зірками. Виявилося, що Чумацький Шлях прогнувся під впливом іншої зоряної системи. Якої саме, дослідники поки не знають, але припускають, що це могла бути карликова еліптична галактика у Стрільця SagDEG, супутник Чумацького Шляху, що розташований на близькій орбіті з ним.

Фахівці роблять висновок, що, врешті-решт, Чумацький Шлях поглине SagDEG остаточно. Автори підкреслюють, що на жителях Землі це ніяк не позначиться.

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