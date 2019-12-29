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Астронавтка NASA встановила рекорд з перебування в космосі
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Рекорд за тривалістю перебування в космосі серед жінок в рамках одиночного польоту встановила американський астронавт Христина Кох. Про це повідомило NASA у своєму Тwitter.
Відзначається, що Христина Кох прибула на Міжнародну космічну станцію 14 березня і станом на 28 грудня провела в космосі 289 днів, побивши рекорд Пеггі Вітсон – 288 днів. При цьому Кох пробуде на станції до лютого 2020 року.
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"Це дивовижна для науки річ. Ми спостерігаємо інший аспект того, як впливає на людське тіло мікрогравітація протягом тривалого часу. І це дуже важливо для наших майбутніх космічних планів з польоту на Місяць і Марс", – заявила астронавт в інтерв'ю CNN.
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