Астронавтка NASA встановила рекорд з перебування в космосі

Рекорд за тривалістю перебування в космосі серед жінок в рамках одиночного польоту встановила американський астронавт Христина Кох. Про це повідомило NASA у своєму Тwitter.

Відзначається, що Христина Кох прибула на Міжнародну космічну станцію 14 березня і станом на 28 грудня провела в космосі 289 днів, побивши рекорд Пеггі Вітсон – 288 днів. При цьому Кох пробуде на станції до лютого 2020 року.

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"Це дивовижна для науки річ. Ми спостерігаємо інший аспект того, як впливає на людське тіло мікрогравітація протягом тривалого часу. І це дуже важливо для наших майбутніх космічних планів з польоту на Місяць і Марс", – заявила астронавт в інтерв'ю CNN.

Meet one of the women redefining what we know about space! ‍@Astro_Christina set a record today for the longest single spaceflight by a woman. Her extended mission helps us learn how to keep astronauts healthy for deep space exploration: https://t.co/vKmoAaY36t pic.twitter.com/9fQaexmj9E — NASA (@NASA) December 28, 2019

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