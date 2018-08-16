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Космічний корабель Маска Dragon-2 показали без обшивки

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Космічний корабель Dragon-2 - фото 1
Космічний корабель Dragon-2 / english.alarabiya

Капсулу корабля, який буде доставляти в космос астронавтів, вже побудували, але не накрили корпусом.

Космічний корабель компанії Ілона Маска Dragon-2 будують для запуску людей на МКС. Зараз фахівці побудували жилу капсулу, в якій будуть перебувати астронавти під час польоту.

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Її знімок опублікував на своїй сторінці в Instagram фотограф Пауліна Акалін.

A post shared by Pauline Acalin (@pacalin) on

Crew Dragon збираються запустити на Земну орбіту за допомогою ракети Falcon 9 з стартового комплексу на мисі Канаверал в штаті Флорида, США, в квітні 2019 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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