Космічний корабель Маска Dragon-2 показали без обшивки

Капсулу корабля, який буде доставляти в космос астронавтів, вже побудували, але не накрили корпусом.

Космічний корабель компанії Ілона Маска Dragon-2 будують для запуску людей на МКС. Зараз фахівці побудували жилу капсулу, в якій будуть перебувати астронавти під час польоту.

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Її знімок опублікував на своїй сторінці в Instagram фотограф Пауліна Акалін.

A post shared by Pauline Acalin (@pacalin) on Aug 15, 2018 at 5:47pm PDT

Crew Dragon збираються запустити на Земну орбіту за допомогою ракети Falcon 9 з стартового комплексу на мисі Канаверал в штаті Флорида, США, в квітні 2019 року.

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