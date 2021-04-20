Астрологи перерахували найбільш велелюбні знаки Зодіаку

Всі люди по-різному сприймають кохання. Астрологи розповіли про те, хто зі знаків Зодіаку є найбільш велелюбним.

Козеріг

Консерватизм – відмінна риса Козерогів. З дитинства у багатьох з них є свій ідеал – представники цього знака шукають того, хто схожий на нього. Коли вони знаходять таку людину, то закохуються і більше не дивляться ні на кого іншого, пише stylecaster.

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Овен

Темпераментні Овни часто бояться закохуватися, оскільки для коханої людини вони готові майже на все, що не дуже поєднується з його егоїстичною натурою, кажуть астрологи.

Скорпіон

Представники цього знака закохуються за все життя рази три, не більше, один з них – назавжди. Однак, кажуть астрологи, любов Скорпіона – не для слабаків.

Телець

Тельці славляться репутацією найвірніших партнерів, однак тут все не так просто, попереджають експерти. За їх словами, закохуються представники цього знака доволі часто, тому що їх мета – інтрига, а не далекосяжний роман.

Стрілець

Стрільці – найбільш влюбливі, кажуть астрологи. Якщо представник цього знака не закоханий, життя проходить повз нього. З цієї причини вони майже тільки те й роблять, що закохуються.

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