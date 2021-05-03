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Гороскоп на 4 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 4 травня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні ви всюди примудритеся виявитися в центрі подій. Варто відзначити, що самотність представникам знаку це не загрожує. До плюсів цього дня для вас можна також віднести й несподівані поїздки, які цілком вірогідні в цей час.
І ще: Гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 4 травня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, цей день буде яскравим часом. Доля готує вам зміни та приємні сюрпризи. Події як в особистому житті, так і в справах будуть розвиватися досить цікаво і різноманітно. Але незмінним залишається одне – ваша роль буде головною.
Телець
Тельці, у роботі переважно все складеться таким чином, що ви будете вирішувати виробничі завдання, писати звіти або малювати макети разом з колегами. Однак при колективної діяльності не забувайте, що істина народжується в суперечках, але якщо пристрасті закипають, вона випаровується.
Близнюки
Близнюки, ваші великі фінансові апетити доведеться стримати, час несприятливий для фінансових ризиків. Що стосується покупок, то в ваших планах напевно будуть переважати предмети домашнього вжитку. І вони будуть дуже вдалі.
Рак
Раки, в кінці дня корисно знизити активність, по можливості в цей час краще відпочити, взяти невеликий тайм-аут. Статтею витрат можуть стати потреби родичів – належить надати їм матеріальну підтримку.
Лев
Леви, бурю пристрастей і ураган емоцій Венера вам гарантує. Взаємини з родичами та дітьми порадують вас, приємні новини стануть частим явищем. Більше часу варто приділити вихованню дітей. І можливо, доведеться бути суворішим.
Діва
Діви, може настати загострення хронічних захворювань. Тому варто підстрахуватися, вчасно вжити профілактичних заходів. Слід дотримуватися особливої обережності в поводженні з електроприладами, зараз у ваших руках вони можуть дати збій.
Терези
Терези, не відкладайте справи на останні години, ви навряд чи їх вирішите – будуть зволікання і дещо апатичний настрій. Середина весни – прекрасний час для зміни іміджу, для нового стилю свого "Я".
Скорпіон
Скорпіони, з'являться нові перспективи заробити, чим ви й скористаєтеся. Випливуть назовні ваші помилки в роботі, а також фінансові борги потрібно буде повернути. Одним словом, ви більше віддаєте, але і резерв для цього, напевно, у вас є.
Стрілець
Стрільці, немає нічого більш постійного, ніж тимчасові труднощі, сказав класик, і ці слова дуже характерні для вашого сімейного життя. В особистому житті ризикуєте наламати дров, але, можливо, ви вважаєте, що саме так і треба вчинити наразі.
Козеріг
Козероги, варто побоюватися травм, тому, якщо, наприклад, займаєтеся екстремальними видами спорту, не нехтуйте технікою безпеки. Сприятливий час для косметології та корекції фігури. Практика йоги, а також водні процедури (аквааеробіка, басейн) допоможуть підтримати організм в балансі.
Водолій
Водолії, додайте "перчика" у ваше приватне життя – вирішувати вам, що саме це буде. До речі, вам належить провідна роль. І протилежна стать скористається цим фактом повністю.
Риби
Риби, у любовних стосунках буде переважати пристрасть, часом ревнощі. Якщо ваші взаємини вже давно "устаканилися", як ви вважаєте, то зараз вони напевно перестануть бути прісними.
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