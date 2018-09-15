Aston Martin зробить електромобіль Rapide E у 2019 році

Aston Martin офіційно підтвердив, що новий електричний седан Rapide E отримає електромотори потужністю 610 к.с., а батарея дасть запас ходу у понад 300 кілометрів.

Всього буде випущено лише 155 екземплярів Aston Martin Rapide E, випуск яких налагодять на новому заводі марки в Сент-Атан. Перші клієнти отримають електромобілі в четвертому кварталі 2019 року.

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Створювати машину марка буде спільно з компанією Williams Advanced Engineering, яка посприяє в будівництві батареї на 65 кВт/год на 800 В. Акумулятор розташується під капотом, замінивши 6-літровий М12. Працювати батарея буде з двома електромоторами.

Aston Martin зробить електромобіль Rapide E у 2019 році / motor1

У компанії заявляють, що динаміка електромобіля буде залишатися незмінною незалежно від рівня заряду акумуляторів. Так що насолоджуватися розгоном і максимальною швидкістю вийде не тільки тоді, коли батарея сповнена енергії.

Aston Martin зробить електромобіль Rapide E у 2019 році / motor1

Крім використання електричної силової установки Aston Martin удосконалить кузов Rapide E, зробивши його більш аеродинамічний ефективним. Також будуть встановлені нові колеса з урахуванням їх аеродинамічних якостей.

Електромобіль Aston Martin буде підтримувати не тільки зарядку від звичайних розеток, але і від більш потужних зарядних станцій – вони дозволять поповнювати запас енергії в батареї швидше.

Aston Martin зробить електромобіль Rapide E у 2019 році / motor1

Творці електромобіля запевняють, що Aston Martin Rapide E за своїми динамічним якостями та керованості виявиться не гіршим, ніж Aston Martin Rapide S з бензиновим V12.

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