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Aston Martin зробить електромобіль Rapide E у 2019 році
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Aston Martin офіційно підтвердив, що новий електричний седан Rapide E отримає електромотори потужністю 610 к.с., а батарея дасть запас ходу у понад 300 кілометрів.
Всього буде випущено лише 155 екземплярів Aston Martin Rapide E, випуск яких налагодять на новому заводі марки в Сент-Атан. Перші клієнти отримають електромобілі в четвертому кварталі 2019 року.
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Створювати машину марка буде спільно з компанією Williams Advanced Engineering, яка посприяє в будівництві батареї на 65 кВт/год на 800 В. Акумулятор розташується під капотом, замінивши 6-літровий М12. Працювати батарея буде з двома електромоторами.
У компанії заявляють, що динаміка електромобіля буде залишатися незмінною незалежно від рівня заряду акумуляторів. Так що насолоджуватися розгоном і максимальною швидкістю вийде не тільки тоді, коли батарея сповнена енергії.
Крім використання електричної силової установки Aston Martin удосконалить кузов Rapide E, зробивши його більш аеродинамічний ефективним. Також будуть встановлені нові колеса з урахуванням їх аеродинамічних якостей.
Електромобіль Aston Martin буде підтримувати не тільки зарядку від звичайних розеток, але і від більш потужних зарядних станцій – вони дозволять поповнювати запас енергії в батареї швидше.
Творці електромобіля запевняють, що Aston Martin Rapide E за своїми динамічним якостями та керованості виявиться не гіршим, ніж Aston Martin Rapide S з бензиновим V12.
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