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Aston Martin випустив розкішний гоночний симулятор за ціною спорткара: фото

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Гоночний симулятор Aston Martin Curv Racing Simulator - фото 1
Гоночний симулятор Aston Martin Curv Racing Simulator / cnet

Відтепер кожен, хто володіє зайвими 74 тисячами доларів, зможе покататися на суперкарі, не виходячи з дому. Новинка Aston Martin виявилася зовсім не автомобілем, а високотехнологічним гоночним симулятором – справжня іграшка для дорослих і заможних хлопчиків.

Ігрова установка Aston Martin Curv Racing Simulator (AMR-C01) поєднує в собі елітну продуктивність, зручність і розкіш, щоб надати користувачеві незабутній і захоплюючий досвід світу кіберспорту.

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Aston Martin випустив розкішний гоночний симулятор за ціною спорткара: фото - фото 425739

Симулятор AMR-C01 – це перший етап нового партнерства між британським автовиробником і Curv Racing Simulators. І для своєї першої співпраці обидві сторони дотримувалися того, що вони знають найкраще: Aston Martin займався дизайном, а Curv – проєктуванням.

У результаті вийшла ігрова установка, яка відрізняється від інших плавними лініями, акулоподібними передніми і бічними плавниками, які роблять її схожу на амфібію. Вона чудово впишеться у розкішну ігрову кімнату. Більш того, виробник використовує сидіння від суперкара Aston Martin Valkyrie.

Aston Martin випустив розкішний гоночний симулятор за ціною спорткара: фото - фото 425736

Збірку симулятора консультував заводський пілот Aston Martin Даррен Тернер, який працює на Формулі-1 вже 20 років. Установка оснащена компонентами найвищої якості і грою Assetto Corsa, що дає користувачам доступ до широкого спектра моделей автомобілів і трас, а також забезпечує сумісність з іншим гоночним ПЗ для комп'ютера, на кшталт серії Project Cars, Dirt Rally, Forza Motorsport ат інших.

Як і один з найбільш ексклюзивних автомобілів Aston Martin, AMR-C01 буде доступний обмеженим тиражем всього у 150 екземплярів. Поставки на суму 74 тисяч доларів повинні початися в кінці цього року.

Aston Martin випустив розкішний гоночний симулятор за ціною спорткара: фото - фото 425738
Aston Martin випустив розкішний гоночний симулятор за ціною спорткара: фото - фото 425737

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Джерело: cnet
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