Aston Martin випустить практичний гіперкар

Купе представлять у виконанні з лівим або правим кермом / cnet

Компанія Aston Martin анонсувала випуск нового гіперкара під кодовим ім'ям Project 003.

Купе запозичить технології старшої Valkyrie, стане практичнішим і вийде обмеженим тиражем в 500 екземплярів. Старт продажів гіперкара запланований на кінець 2021 року.

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Про зовнішність нового гіперкара можна судити за представленим маркою ескізом: це невеликий автомобіль з розвиненою аеродинамікою і пропорціями схожими на моделі McLaren. Project 003 стане більш практичним і придатним для щоденного використання варіантом Valkyrie, отримає багажний відсік і буде сертифікований для всіх ринків. Купе представлять у виконанні з лівим або правим кермом.

Aston Martin випустить практичний гіперкар

В основу гіперкара ляже наділений монокок, імовірно, виконаний з вуглепластика, до якого будуть кріпитися алюмінієві підрамники. Project 003 оснастять гібридною силовою установкою на базі бензинового турбомотора, комплексом активної аеродинаміки і адаптивною підвіскою.

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