Aston Martin придумав гібридне дзеркало заднього виду

Виробник автокомпонентів Gentex Corporation і Aston Martin анонсували розробку гібридного салонного дзеркала нового покоління для майбутніх автомобілів британської марки. Робочий прототип встановлять на DBS Superleggera і покажуть на CES.

Запропонована Gentex система заднього виду складається з трьох камер і салонного дзеркала Full Display Mirror (FDM) з інтегрованим рідкокристалічним дисплеєм. На нього транслюється потокове відео, причому водієві доступні кілька режимів відображення. Камери вмонтовані у дах і бічні дзеркала; є й автоматичне налаштування зображення, коли кут огляду адаптується до зміни положення дзеркала.

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Дисплей FDM вже використовується на колекційному Aston Martin DBS GT Zagato. Дах купе виготовлений ​​з цільного шматка вуглепластику та позбавлений ​​заднього скла, а рішення Gentex з однією камерою дозволяє обійти обмеження оглядовості і транслювати всередину салону панорамну картинку високої чіткості. Гібридна Camera Monitoring System (CMS) з трьома камерами цілком може з'явитися на майбутніх Aston Martin.

Також у перші дні 2020 року Aston Martin представив фірмовий вертоліт. Він побудований у співпраці з Airbus Corporate Helicopters і обладнаний салоном у стилі купе DB11. Для ACH130 Aston Martin Edition дизайнери марки придумали чотири варіанти лівреї і відповідне їм оформлення інтер'єру.

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