На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Aston Martin представив рекордний "атмосферник" для супергібрида Valkyrie
-
- 33
Компанія Aston Martin розкрила деталі про "атмосферну" складову силової установки супергібрида Valkyrie, офіційно представивши 6,5-літровий V12, розроблений спільно з Cosworth.
Попри видатні характеристики, двигун повністю відповідає чинним вимогам рівня шкідливих викидів і може використовуватися на дорожніх машинах.
І ще: Nissan випустить потужний лімітований суперкар
Пікова потужність 6.5 V12 припадає на 10 500 оборотів на хвилину і становить 1014 кінських сил. Максимальний момент – 740 Нм – доступний на 7 тисячах оборотів, а відсічення спрацьовує на 11 100 оборотах на хвилину. Більшість внутрішніх елементів агрегату, маса якого 206 кілограмів, виготовлені з цілісних заготовок. У їх числі титанові шатуни і поршні, як у болідів Формули-1.
Особливо в Aston Martin пишаються колінчастим валом, виточеним з цільного сталевого стрижня довжиною 775 міліметрів і діаметром 170 міліметрів. У результаті обробки на верстаті було видалено 80 відсотків початкової заготовки, а фінальна деталь вийшла на 50 відсотків легшою за ту, що використовується на V12 від Aston Martin One-77.
"Те, що нас попросили побудувати двигун V12 для одного з найбільш знакових автомобілів в історії вже предмет особливої гордості, – каже керуючий директор Cosworth Брюс Вуд – Десятиліття в Формулі-1 підготували нас до вимогливих специфікацій, але коли ми почали обговорювати з Aston Martin суперечливі один одному показники, стало ясно, що для фірми це буде найсерйозніший виклик".
Зовнішність серійної Valkyrie, компоненти гібридної системи для якої розробив Rimac, розкрив японський мільярдер Юсаку Маедзава. Бувши у технічному центрі Aston Martin, він сфотографував момент відтворення гіперкара з власної специфікації. Тоді ж стало відомо, що Valkyrie отримає трековий пакет з більш агресивними налаштуваннями активної аеродинаміки й рухливими елементами від гоночного Valkyrie AMR Pro.
Читайте також: Електрокари є – ремонту нема: скільки автомеханіків не готові братися за екологічні авто
-
13:10Новорічні пісні: найкращі зарубіжні хіти до Нового року 2019
-
12:54Науковці дослідили Гру престолів, і дійшли до цікавих висновків
-
12:45Ціна на новорічний стіл 2019: у скільки обійдеться святкове меню
-
12:33Міллі Боббі Браун знялася у святковому кампейні Calvin Klein
-
12:15Подарунки на Новий рік 2019 дівчині: найкращі ідеї, що подарувати коханій
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
11:54Науковці назвали несподіваний фактор, який впливає на ріст волосся
-
11:29Динамо – Яблонець: де і коли дивитися онлайн матч Ліги Європи
-
11:13Учені поставили діагноз агенту 007
-
10:57Експерти назвали найкращу країну для пригодницького туризму
-
10:24Нові зливи про Samsung Galaxy S10: дата презентації та ціни
-
10:15Рок-музика: плейлист нових альтернативних пісень грудня
-
09:53Ці продукти допоможуть вам зберегти бадьорість взимку
-
09:23Aston Martin представив рекордний "атмосферник" для супергібрида Valkyrie
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
08:56Samsung представила найбільший у світі LED-екран для кінотеатрів
-
08:31Свято Андрія Первозванного 2018 - що не можна робити 13 грудня
-
07:46У Києві засвітився гламурний Bentley Continental
-
07:16Підніміться сходами! Ваші відчуття вкажуть на стан здоров'я
- 12 грудня
-
23:46Nissan випустить потужний лімітований суперкар
-
23:18Катерина Кухар здивувала пікантним фото
-
22:53Привітання з Днем ангела Андрія: побажання і картинки на іменини
-
22:29Шахтар – Ліон: відео голів і огляд вирішального матчу Ліги чемпіонів
-
22:14Ця повсякденна звичка руйнує зубну емаль
-
21:45Серіал За правом любові 3 серія – дивитися онлайн 12-12-2018
-
12:15Подарунки на Новий рік 2019 дівчині: найкращі ідеї, що подарувати коханій
-
10:15Рок-музика: плейлист нових альтернативних пісень грудня
-
07:16Підніміться сходами! Ваші відчуття вкажуть на стан здоров'я
- 12 грудня
-
22:29Шахтар – Ліон: відео голів і огляд вирішального матчу Ліги чемпіонів
-
21:45Серіал За правом любові 3 серія – дивитися онлайн 12-12-2018
-
17:21Як змінилися актори фільму Джуманджі: фото тоді і зараз
-
14:00Туреччина у несезон: корисні поради та лайфхаки для мандрівників
-
12:15Подарунки на Новий рік 2019 чоловікам – ТОП ідей, що подарувати хлопцю
-
09:24Ці звички впливають на те, що ми постійно переїдаємо
-
07:13Яку погоду очікувати 12 грудня в Україні
- 11 грудня
-
21:50Серіал За правом любові 2 серія – дивитися онлайн 11-12-2018
-
19:33Google назвав найпопулярніші пошукові запити українців у 2018 році
-
17:15Мобільний стиліст: ТОП-5 додатків, які допоможуть тримати гардероб під контролем
-
12:15iPhone XR та Xiaomi Mi Mix 3: найкращі флагманські смартфони 2018 року
-
09:51Рятувальники оголосили попередження для українців
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 11 грудня
- 10 грудня
-
21:45Серіал За правом любові 1 серія – дивитися онлайн 10-12-2018
-
17:21Новий рік 2019 на морі: найкращі дешеві варіанти
-
14:15У чому зустрічати Новий рік 2019: модний одяг для жінок і чоловіків
-
12:14Подарунки на День Святого Миколая 2018 коханій дівчині: найкращі ідеї
-
09:51Учені назвали риси ідеального характеру
-
07:14Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 грудня 2018 для знаків Зодіаку
- 09 грудня
-
21:23Фахівці назвали продукти, які зовсім не лікують застуду
-
17:00Дівчина тижня: багатодітна мама Наннет Хаммонд, яка стала справжньою Барбі (18+)
-
13:24Синоптик попередила про похолодання