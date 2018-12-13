Aston Martin представив рекордний "атмосферник" для супергібрида Valkyrie

Компанія Aston Martin розкрила деталі про "атмосферну" складову силової установки супергібрида Valkyrie, офіційно представивши 6,5-літровий V12, розроблений спільно з Cosworth.

Попри видатні характеристики, двигун повністю відповідає чинним вимогам рівня шкідливих викидів і може використовуватися на дорожніх машинах.

І ще: Nissan випустить потужний лімітований суперкар

Пікова потужність 6.5 V12 припадає на 10 500 оборотів на хвилину і становить 1014 кінських сил. Максимальний момент – 740 Нм – доступний на 7 тисячах оборотів, а відсічення спрацьовує на 11 100 оборотах на хвилину. Більшість внутрішніх елементів агрегату, маса якого 206 кілограмів, виготовлені з цілісних заготовок. У їх числі титанові шатуни і поршні, як у болідів Формули-1.

Потужний двигун для супергібрида Aston Martin Valkyrie / motor

Особливо в Aston Martin пишаються колінчастим валом, виточеним з цільного сталевого стрижня довжиною 775 міліметрів і діаметром 170 міліметрів. У результаті обробки на верстаті було видалено 80 відсотків початкової заготовки, а фінальна деталь вийшла на 50 відсотків легшою за ту, що використовується на V12 від Aston Martin One-77.

Потужний двигун для супергібрида Aston Martin Valkyrie / motor

"Те, що нас попросили побудувати двигун V12 для одного з найбільш знакових автомобілів в історії вже предмет особливої ​​гордості, – каже керуючий директор Cosworth Брюс Вуд – Десятиліття в Формулі-1 підготували нас до вимогливих специфікацій, але коли ми почали обговорювати з Aston Martin суперечливі один одному показники, стало ясно, що для фірми це буде найсерйозніший виклик".

Потужний двигун для супергібрида Aston Martin Valkyrie / motor

Зовнішність серійної Valkyrie, компоненти гібридної системи для якої розробив Rimac, розкрив японський мільярдер Юсаку Маедзава. Бувши у технічному центрі Aston Martin, він сфотографував момент відтворення гіперкара з власної специфікації. Тоді ж стало відомо, що Valkyrie отримає трековий пакет з більш агресивними налаштуваннями активної аеродинаміки й рухливими елементами від гоночного Valkyrie AMR Pro.

Потужний двигун для супергібрида Aston Martin Valkyrie / motor

Читайте також: Електрокари є – ремонту нема: скільки автомеханіків не готові братися за екологічні авто