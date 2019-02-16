У Женеві покажуть авто зі штучним інтелектом

Італійський виробник спорткарів Puritalia Automobili привезе до Женеви суперкар під назвою Berlinetta. Авто з повністю карбоновим кузовом називають найпотужнішим італійським гібридним суперкаром, який планують оснастити "хмарною системою аналізу стилю водіння на базі штучного інтелекту".

Шасі Puritalia Berlinetta – гібридна конструкція з основою з вуглепластику й алюмінієвими підрамниками. Кузовні панелі суперкара зроблені з листового карбону з попереднім просоченням. На виготовлення всіх композитних деталей йде близько 800 годин. Розподіл маси по осях – ідеальні 50:50.

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Гібридна силова установка Berlinetta складається з встановленої спереду V-подібної "вісімки" і електромотора, що розкручує задні колеса. Сумарна віддача – 965 кінських сил і +1248 Нм крутного моменту. Система eMozione дозволяє швидко збільшити момент електромотора ще на 370 Нм.

Суперкар планують оснастити фірмовою системою Purhydrive, що управляє розподілом електроенергії на основі аналізу стилю водіння, комплексом Digital-DNA з підтримкою голосових команд і віддаленого управління зі смартфона, титановим вихлопом з електронним управлінням приватної модуляції звуку та бічними парубками з активними заслінками.

Тираж Puritalia Berlinetta складе усього 150 примірників.

У 2014 році Puritalia Automobili показала родстер 427, натхненний класичним Shelby Cobra. Спорткар оснастили 5.0 V8 Ford, який видавав 445, а в компресорній версії – 605 кінських сил. Агрегат поєднувався з шестиступеневою "механікою".

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