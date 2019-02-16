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У Женеві покажуть авто зі штучним інтелектом

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Автомобіль оснастять системою штучного інтелекту - фото 1
Автомобіль оснастять системою штучного інтелекту

Італійський виробник спорткарів Puritalia Automobili привезе до Женеви суперкар під назвою Berlinetta. Авто з повністю карбоновим кузовом називають найпотужнішим італійським гібридним суперкаром, який планують оснастити "хмарною системою аналізу стилю водіння на базі штучного інтелекту".

Шасі Puritalia Berlinetta – гібридна конструкція з основою з вуглепластику й алюмінієвими підрамниками. Кузовні панелі суперкара зроблені з листового карбону з попереднім просоченням. На виготовлення всіх композитних деталей йде близько 800 годин. Розподіл маси по осях – ідеальні 50:50.

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Гібридна силова установка Berlinetta складається з встановленої спереду V-подібної "вісімки" і електромотора, що розкручує задні колеса. Сумарна віддача – 965 кінських сил і +1248 Нм крутного моменту. Система eMozione дозволяє швидко збільшити момент електромотора ще на 370 Нм.

У Женеві покажуть авто зі штучним інтелектом - фото 308081

Суперкар планують оснастити фірмовою системою Purhydrive, що управляє розподілом електроенергії на основі аналізу стилю водіння, комплексом Digital-DNA з підтримкою голосових команд і віддаленого управління зі смартфона, титановим вихлопом з електронним управлінням приватної модуляції звуку та бічними парубками з активними заслінками.

У Женеві покажуть авто зі штучним інтелектом - фото 308082
У Женеві покажуть авто зі штучним інтелектом - фото 308079

Тираж Puritalia Berlinetta складе усього 150 примірників.

У 2014 році Puritalia Automobili показала родстер 427, натхненний класичним Shelby Cobra. Спорткар оснастили 5.0 V8 Ford, який видавав 445, а в компресорній версії – 605 кінських сил. Агрегат поєднувався з шестиступеневою "механікою".

У Женеві покажуть авто зі штучним інтелектом - фото 308080

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Джерело: Motor
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