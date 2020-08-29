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Asterix & Obelix XXL: опублікований трейлер римейку гри

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Кадр з гри Asterix & Obelix XXL - фото 1
Кадр з гри Asterix & Obelix XXL / nintendo

Французьке видавництво Microids представило трейлер анонсованого в кінці липня римейку Asterix & Obelix XXL, який вийде 22 жовтня на PS4, Xbox One, Nintendo Switch і РС.

У Asterix & Obelix XXL Romastered дозволять перемикати між старою і сучасною графікою, додадуть два нових ігрових режими, оновлять геймплей, а також перероблять камеру і впровадять свіжі анімації. При цьому озвучку залишили колишньою.

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Дія гри розгортається в 50 році до нашої ери, коли Галлія була підкорена римлянами, але одне село продовжує чинити опір загарбникам. Цього разу Астерікс і Обелікс після полювання на кабанів виявили свій рідний дім у вогні. Всіх друзів героїв викрали, але врятувати їх допоможе колишній шпигун Риму, Сем Шиффер. Щоб врятувати жителів села, гравці вирушать в різні куточки Галлії.

Нагадаємо, оригінальний Asterix & Obelix XXL вийшла в далекому 2003 році.

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Джерело: nintendo
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