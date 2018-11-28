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Assassin's Creed: вийшов трейлер нового доповнення популярної гри

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Assassin's Creed - фото 1
Assassin's Creed / microsoft

Для скачування воно буде доступне на початку грудня. Епізод отримав назву "Мисливець і здобич".

Студія Ubisoft опублікувала трейлер першого сюжетного доповнення гри Assassin's Creed Odyssey. Для скачування епізод стане доступний 4 грудня поточного року. Ігровий додаток буде платним.

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Перший епізод ігрового доповнення "Спадщина першого клинка" отримав назву "Мисливець і здобич". Події доповнення будуть розгортатися у Стародавній Греції.

За сюжетом, герою гри доведеться зустрітися з володарем легендарного прихованого клинка Дарієм.

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Джерело: youtube
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