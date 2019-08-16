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Arturro Mass – фіналіст Ukrainian Song Project 2019: найкращі пісні артиста
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17 серпня у Львові відбудеться гала-концерт Ukrainian Song Project 2019, у фіналі якого виступатиме Arturro Mass. Знайомтесь з талановитим хлопцем та слухайте його пісні!
Arturro Mass потрапив у фінал Ukrainian Song Project 2019 та виборов право представити свою музику широкій аудиторії. 17 серпня на сцені "Арени Львів" музикант виступить із цьогорічними зірковими хедлайнерами: Тіною Кароль, гуртом "Без обмежень", Melovin'ом, Арсеном Мірзояном, Alyosha, Tarabarova, Jerry Heil та іншими.
Це цікаво: Усе про фіналіста Ukrainian Song Project 2019 – гурт [О]
Знайомство з Arturro Mass
Arturro Mass – нове ім'я в українському шоу-бізнесі. Він не тільки співак, а ще й музичний продюсер.
Його треки "Спека", "ВОНА", "Тихохочеш", "Тримай Мою Руку", "Танцюй Кохай" можна почути на топових радіостанціях України, які здебільшого спеціалізуються на клубній музиці. Arturro Mass посідає в топ-чартах перші позиції, а кліпи артиста можна побачити на музичних каналах M1, M2, Music Box.
Він також брав участь у фестивалі "Яскраві діти України" у ролі співака та саундпродюсера.
Arturro Mass виступав на спільних концертах з такими виконавцями, як: KAZKA, Ірина Білик, Ані Лорак, Віа Гра, НеАнгели, Гайтана, Максим Барських. Артист активно співпрацює гуртами RealO, Тамерлан і Альона, Master Spensor та співачкою Наталя Могилевська.
Пісня "Baby Too Late" музичного проєкту "MP3 Guys" за участі Arturro Mass вийшла в ефіри американських радіостанцій у 2013 році, а відео на пісню з'явилося на каналі Vevo і набрало понад 1 000 000 переглядів на YouTube.
Пісні та кліпи виконавця Arturro Mass
Arturro Mass у тандемі з гуртом MARLEN випустив пісню для молодят під назвою "Твої слова". За словами авторів, це романтична пісня про світле почуття – кохання!
"Танцюй Кохай"
"Тихохочеш"
"Тримай мою руку"
"Спека"
"Мимо"
17 серпня на сцені Арени Львів артист виступить з треком "Танцюй Кохай".
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