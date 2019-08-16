Arturro Mass – фіналіст Ukrainian Song Project 2019: найкращі пісні артиста

17 серпня у Львові відбудеться гала-концерт Ukrainian Song Project 2019, у фіналі якого виступатиме Arturro Mass. Знайомтесь з талановитим хлопцем та слухайте його пісні!

Arturro Mass потрапив у фінал Ukrainian Song Project 2019 та виборов право представити свою музику широкій аудиторії. 17 серпня на сцені "Арени Львів" музикант виступить із цьогорічними зірковими хедлайнерами: Тіною Кароль, гуртом "Без обмежень", Melovin'ом, Арсеном Мірзояном, Alyosha, Tarabarova, Jerry Heil та іншими.

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Знайомство з Arturro Mass

Arturro Mass – нове ім'я в українському шоу-бізнесі. Він не тільки співак, а ще й музичний продюсер.

Його треки "Спека", "ВОНА", "Тихохочеш", "Тримай Мою Руку", "Танцюй Кохай" можна почути на топових радіостанціях України, які здебільшого спеціалізуються на клубній музиці. Arturro Mass посідає в топ-чартах перші позиції, а кліпи артиста можна побачити на музичних каналах M1, M2, Music Box.

Він також брав участь у фестивалі "Яскраві діти України" у ролі співака та саундпродюсера.

Arturro Mass виступав на спільних концертах з такими виконавцями, як: KAZKA, Ірина Білик, Ані Лорак, Віа Гра, НеАнгели, Гайтана, Максим Барських. Артист активно співпрацює гуртами RealO, Тамерлан і Альона, Master Spensor та співачкою Наталя Могилевська.

Пісня "Baby Too Late" музичного проєкту "MP3 Guys" за участі Arturro Mass вийшла в ефіри американських радіостанцій у 2013 році, а відео на пісню з'явилося на каналі Vevo і набрало понад 1 000 000 переглядів на YouTube. Пісні та кліпи виконавця Arturro Mass Arturro Mass у тандемі з гуртом MARLEN випустив пісню для молодят під назвою "Твої слова". За словами авторів, це романтична пісня про світле почуття – кохання! "Танцюй Кохай" "Тихохочеш" "Тримай мою руку" "Спека" "Мимо" 17 серпня на сцені Арени Львів артист виступить з треком "Танцюй Кохай".

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