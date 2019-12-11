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Артисти Дизель Шоу зворушили глядачів піснею про Україну: емоційне відео

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Дизель Шоу - "Мамо Україна" - фото 1
Дизель Шоу - "Мамо Україна" / Instagram

Гумористи з "Дизель Шоу" заспівали зворушливу пісню "Мамо Україна" про рідну країну. Емоційна композиція пробиває на сльозу, але разом з тим змушує ще більше пишатися Батьківщиною.

Актори популярного проєкту "Дизель Шоу" заспівали зворушливу пісню про Україну і довели користувачів мережі до сліз. Автори шоу написали новий текст на хіт легендарного Кузьми Скрябіна "Мам!", що став вже народним. Відео з'явилося в мережі після чергового концерту гумористів.

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Номер команди "Дизель Студіо" доповнила пісочна анімація. На екрані змінюють одна одну картини, які створила талановита художниця Вероніка Сивороткіна.

""Дизелі" в черговий раз довели, що можуть бути не тільки сміховинно смішними, але і неймовірно зворушливими!" – йдеться в анотації до ролика.

Українці в мережі дякують гумористам і зізнаються, що ця композиція пробиває на сльозу, але разом з тим змушує ще більше пишатися своєю країною.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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