Артем Пивоваров став продюсером: презентував перший трек з учасниками Голосу країни

Український виконавець Артем Пивоваров вирішив спробувати себе в ролі продюсера. Його музичний проєкт "Твої вірші, мої ноти" розширюється.

Співак запускає відгалуження "Нові імена", де популяризувати українську культуру через пісні будуть артисти-початківці.

До слова: З фольклорними нотами: Віктор Винник і МЕРІ зняли кліп на пісню "Красиво"

Крім популяризації поезії та видатних творців української літератури, новий напрям має на меті сприяння розвитку музичної культури через підтримку талановитих артистів-початківців. У цьому проєкті Пивоваров даватиме можливість новим іменам розкритися і заявити про себе широкому загалу.

Я вірю в те, що ми всі зараз можемо повпливати на становлення і розвиток української музики та культури. У цьому проєкті ми представлятимемо світові молодих виконавців, відкриватимемо нові імена, які покажуть, що наша культура і музична індустрія переживають найкращі часи, – заявив Пивоваров.

Першу сторінку нового напряму проєкту "Твої вірші, мої ноти" відкриває робота "Очі (Choir live)" за віршем Григорія Чупринки. У створенні цієї масштабної колаборації взяли участь вокалістки команди PIVOVAROV на Голосі країни PRIANA та Вікторія Деркач, а також хор з понад 100 людей, серед яких є як професійні вокалісти й викладачі з вокалу, так і артисти-початківці й ті, хто просто дуже любить співати.

Все це – "НОВІ ІМЕНА", митці сучасності та майбутнє української культури, яку надважливо зберігати, поширювати і розвивати, – зазначила команда артиста.

Цікаво: KOLA та Міша Крупін залишились удвох у затопленій квартирі у кліпі на пісню "Тюльпани"