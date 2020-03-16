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Артем Федецький на Розсміши коміка виграв максимальну суму

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Федецький - фото 1
Федецький

Український футболіст Артем Федецький взяв участь у шоу "Розсміши коміка". Федецький представив жарти на футбольну тему і виграв 50 тисяч гривень!

Федецький жартував на тему "Шахтаря", "Маріуполя", збірної України, а також над самим собою, і неодноразово змусив суддів сміятися.

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У підсумку ексфутболіст отримав максимальний виграш у розмірі 50 тисяч гривень. Ролі коміків в передачі виконали Євген Кошовий і Ольга Полякова.

34-річний Федецький наразі є вільним агентом. За свою кар'єру він виступав за донецький "Шахтар", київський "Арсенал", ФК "Харків", львівські "Карпати", "Дніпро" і німецький "Дармштадт 96". За збірну України провів 53 матчі і забив два голи.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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