Усика визнали найкращим боксером світу за версією журналу The Ring

Український абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик після своєї перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі став найкращим боксером планети незалежно від вагової категорії (P4P) за версією журналу The Ring.

Українець Олександр Усик обійшов японця Наою Іноуе та американця Теренса Кроуфорда. У свіжому рейтингу від авторитетного видання спортсмен піднявся з третього місця на вершину.

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Нагадаємо, що у ніч проти 19 травня Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів – 115-112, 114-113 та 113-114. Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Наразі топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring виглядає так:

Олександр Усик;

Наоя Інуе;

Теренс Кроуфорд;

Сауль Альварес;

Артур Бетербієв;

Дмітрій Бівол;

Еррол Спенс;

Джервонта Девіс;

Джессі Родрігес;

Дзунто Накатані.

Усика визнали найкращим боксером світу / Скрін з сайту

Варто додати, що Усик буде абсолютним чемпіоном лише до 1 червня 2024 року. За даними ESPN, Міжнародна боксерська федерація (IBF) планує забрати свій пояс, оскільки українець прострочив обов'язковий захист титулу.

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