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АРСЕНАЛ – ЕВЕРТОН ▶ онлайн трансляція: дивитись матч АПЛ
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Дивіться центральний матч в програмі 33-го туру Англійської прем'єр-ліги. У протистоянні 23 квітня зійдуться лондонський Арсенал і ліверпульський Евертон. До вашої уваги онлайн трансляція матчу.
Арсеналу в цьому сезоні в національній першості може допомогти тільки диво в процесі видобутку путівки в єврокубки на наступний рік безпосередньо через чемпіонат. Тому, колективу Мікеля Артети варто дуже постаратися, і як раз поєдинок проти Евертона в рамках 33 туру в цьому контексті відіграє значну роль, пише Радіо MAXIMUM.
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Анонс матчу АПЛ АРСЕНАЛ – ЕВЕРТОН
- Дата: 23.04.2021
- Коли: 22:00
- Місце проведення: стадіон "Емірейтс" (Лондон)
- Головний арбітр: Джонатан Мосс
- Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах soccer365, gooool.org
- Прогноз і ставки букмекерів: 2,10 – 3,62 – 3,78
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ АРСЕНАЛ – ЕВЕРТОН ТУТ
З Арсеналом всі гранично ясно. Мікель Артета вже давно не має ілюзій з приводу фінішу в ТОП-4, тому зробив основну ставку на Лігу Європи. Що стосується Евертона, то різкий спад команди пов'язують з епідемією травм, яка переслідує клуб. Але напередодні поєдинку з табору команди прийшли оптимістичні новини. Які саме? Побачите в орієнтовних складах команд.
ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН АРСЕНАЛ – ЕВЕРТОН
Попередня зустріч між командами проходила на полі Евертона, і завершилася перемогою ірисок з рахунком 2:1. Арсенал продовжив свою серію домашніх поєдинків без перемог до чотирьох поспіль, і при цьому помітно втратив гольовий тонус за цей період. Евертон непогано виглядав під час гостьових протистоянь безпосередньо до зустрічі проти лондонського Челсі (0:2), після якої Брайтон також не дозволив ірискам себе обіграти (0:0).
Орієнтовні склади команд:
- Арсенал: Лено – Джака, Габріель, Холдинг, Бельерін – Себальос, Ель-Ненні – Мартінеллі, Сміт-Роу, Сака – Пепе.
- Евертон: Пікфорд – Холгейт, Кін, Годфрі – Дінь, Сігурдсон, Девіс, Івобі – Родрігес – Рішарлісон, Калверт-Льюін.
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