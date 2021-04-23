АРСЕНАЛ – ЕВЕРТОН ▶ онлайн трансляція: дивитись матч АПЛ

Дивіться центральний матч в програмі 33-го туру Англійської прем'єр-ліги. У протистоянні 23 квітня зійдуться лондонський Арсенал і ліверпульський Евертон. До вашої уваги онлайн трансляція матчу.

Арсеналу в цьому сезоні в національній першості може допомогти тільки диво в процесі видобутку путівки в єврокубки на наступний рік безпосередньо через чемпіонат. Тому, колективу Мікеля Артети варто дуже постаратися, і як раз поєдинок проти Евертона в рамках 33 туру в цьому контексті відіграє значну роль, пише Радіо MAXIMUM.

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Анонс матчу АПЛ АРСЕНАЛ – ЕВЕРТОН

Дата : 23.04.2021

: 23.04.2021 Коли : 22:00

: 22:00 Місце проведення: стадіон "Емірейтс" (Лондон)

стадіон "Емірейтс" (Лондон) Головний арбітр : Джонатан Мосс

: Джонатан Мосс Де дивитись онлайн безкоштовно : на сайтах soccer365, gooool.org

: на сайтах soccer365, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 2,10 – 3,62 – 3,78

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ АРСЕНАЛ – ЕВЕРТОН ТУТ

З Арсеналом всі гранично ясно. Мікель Артета вже давно не має ілюзій з приводу фінішу в ТОП-4, тому зробив основну ставку на Лігу Європи. Що стосується Евертона, то різкий спад команди пов'язують з епідемією травм, яка переслідує клуб. Але напередодні поєдинку з табору команди прийшли оптимістичні новини. Які саме? Побачите в орієнтовних складах команд.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН АРСЕНАЛ – ЕВЕРТОН

Попередня зустріч між командами проходила на полі Евертона, і завершилася перемогою ірисок з рахунком 2:1. Арсенал продовжив свою серію домашніх поєдинків без перемог до чотирьох поспіль, і при цьому помітно втратив гольовий тонус за цей період. Евертон непогано виглядав під час гостьових протистоянь безпосередньо до зустрічі проти лондонського Челсі (0:2), після якої Брайтон також не дозволив ірискам себе обіграти (0:0).

Орієнтовні склади команд:

Арсенал: Лено – Джака, Габріель, Холдинг, Бельерін – Себальос, Ель-Ненні – Мартінеллі, Сміт-Роу, Сака – Пепе.

Лено – Джака, Габріель, Холдинг, Бельерін – Себальос, Ель-Ненні – Мартінеллі, Сміт-Роу, Сака – Пепе. Евертон: Пікфорд – Холгейт, Кін, Годфрі – Дінь, Сігурдсон, Девіс, Івобі – Родрігес – Рішарлісон, Калверт-Льюін.

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