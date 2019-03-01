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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Арсен Мірзоян поділився архівним фото з юності

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Арсен Мірзоян - фото 1
Арсен Мірзоян / instagram

Знаменитий 40-річний український співак Арсен Мірзоян показав шанувальникам, як виглядав за часів бурхливої юності. Атмосферний знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На знімку молодий артист позує в обнімку з двома дівчатами. "Неформал радянського періоду", – написав під фото виконавець.

І ще: Надя Дорофєєва захопила фанатів новим знімком

Варто відзначити, що підписникам сподобалося архівне фото, але багато хто зауважив, що зараз Арсен Мірзоян виглядає краще.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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