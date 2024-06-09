Аромат парфумів триматиметься цілий день з допомогою цього простого секрету

Жінка продемонструвала, як легко подовжити стійкість улюблених парфумів без значних витрат. Спробуйте і ви, щоб аромат не вивітрювався впродовж цілого дня.

Відео з цим лайфхаком було опубліковане в тіктоці під ніком Charla's Cleaning Hacks. Для реалізації цього несподіваного лайфхаку вам знадобиться лише одна річ та трохи терпіння. А для тих, хто зовсім не має часу, є ще простіший метод.

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Що потрібно зробити?

Щоб аромат парфумів тримався довше, слід виконати кілька простих кроків:

Розтопити вазелін, помістивши баночку з ним у гарячу воду.

Витерти баночку насухо та переконатися, що вазелін перетворився на желеподібну рідину.

Додати обрані парфуми у вазелін.

Помістити закриту баночку з парфумованим вазеліном у холодильник.

Дочекатися, поки маса знову застигне.

Чарла, авторка відео, запевнила, що після цих простих дій аромат на зап'ясті або шиї триматиметься цілий день.

"Подякуєте мені пізніше", – написала вона.

Лайфхак з вазеліном і парфумами: дивіться відео

Маємо ще простіший спосіб

The Guardian також протестували подібний, але ще простіший лайфхак. Суть полягає в тому, щоб нанести вазелін на шию або зап'ястя перед розпиленням парфумів.

Журналістка Аніта Бхагвандас два дні поспіль наносила парфуми різними способами: на одне зап'ястя з вазеліном, а на інше – без. Першого дня вона обрала квітковий аромат, другого – деревні ноти, відомі своєю стійкістю. За її словами, ввечері була помітна різниця. Аромат з вазеліном тримався краще, що навіть підтвердив її друг. Аніта підкреслила, що лайфхак з вазеліном дійсно працює.

У чому секрет лайфхаку?

Як пояснила Аніта, на сухій шкірі запахи тримаються не так довго, оскільки парфуми містять спирт, який її висушує. Вазелін подовжує процес висихання шкіри, тому аромат зберігається довше. Вазелін можна також замінити кремом без запаху.

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