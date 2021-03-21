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Арнольд Шварценеггер став найкращим кандидатом на роль захисника Землі від інопланетян

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Арнольд Шварценеггер - фото 1
Арнольд Шварценеггер / instagram

Британський телеканал Blaze опитав понад дві тисячі громадян, цікавлячись у них, хто найкраще захистить планету в разі вторгнення прибульців. І Арнольд Шварценеггер обійшов усіх інших крутих хлопців.

Був складений список з 20 гідних кандидатів на захист Землі від інопланетян. Але всі лаври дісталися актору Арнольду Шварценеггеру, пише TMZ. Про те, що він тепер є головним захисником землян від інопланетян, організатори опитування повідомили 73-річній зірці. "Залізний Арні" розчулився.

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Я хочу подякувати людям за те, що вони повірили в мене. Я готовий служити, – написав Шварценеггер у Twitter.

Весь список потенційних захисників планети Земля виглядає так:

  • Арнольд Шварценеггер
  • Вілл Сміт
  • Девід Аттенборо (натураліст і ведучий документальних серіалів про природу)
  • Брюс Вілліс
  • Том Круз
  • Харрісон Форд
  • Сігурні Вівер
  • Дональд Трамп (експрезидент США)
  • Джилліан Андерсон
  • Нікола Стерджен (перший міністр Шотландії)
  • Кріс Пратт
  • Борис Джонсон (прем'єр-міністр Великобританії)
  • Пірс Морган (телеведучий)
  • Вільям Шетнер
  • Саймон Пегг
  • Томмі Лі Джонс
  • Девід Духовни
  • Мел Гібсон
  • Камала Харріс (віцепрезидент США)
  • Джо Байден (президент США).

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