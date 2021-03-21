Арнольд Шварценеггер став найкращим кандидатом на роль захисника Землі від інопланетян

Британський телеканал Blaze опитав понад дві тисячі громадян, цікавлячись у них, хто найкраще захистить планету в разі вторгнення прибульців. І Арнольд Шварценеггер обійшов усіх інших крутих хлопців.

Був складений список з 20 гідних кандидатів на захист Землі від інопланетян. Але всі лаври дісталися актору Арнольду Шварценеггеру, пише TMZ. Про те, що він тепер є головним захисником землян від інопланетян, організатори опитування повідомили 73-річній зірці. "Залізний Арні" розчулився.

І ще: Дженніфер Лопес приміряла розкішну весільну сукню: фото

Я хочу подякувати людям за те, що вони повірили в мене. Я готовий служити, – написав Шварценеггер у Twitter.

I want to thank the people for putting their faith in me. I am ready to serve. https://t.co/RiBtNmWtVi — Arnold (@Schwarzenegger) March 18, 2021

Весь список потенційних захисників планети Земля виглядає так:

Арнольд Шварценеггер

Вілл Сміт

Девід Аттенборо (натураліст і ведучий документальних серіалів про природу)

Брюс Вілліс

Том Круз

Харрісон Форд

Сігурні Вівер

Дональд Трамп (експрезидент США)

Джилліан Андерсон

Нікола Стерджен (перший міністр Шотландії)

Кріс Пратт

Борис Джонсон (прем'єр-міністр Великобританії)

Пірс Морган (телеведучий)

Вільям Шетнер

Саймон Пегг

Томмі Лі Джонс

Девід Духовни

Мел Гібсон

Камала Харріс (віцепрезидент США)

Джо Байден (президент США).

Читайте також: Творці Орла і решки розлучилися після 20 років шлюбу