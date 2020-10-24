Арнольд Шварценеггер переніс операцію на серці: що відомо про стан актора

Голлівудський актор і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер переніс чергову операцію на серці. Про це він повідомив в своєму Twitter-акаунті.

Уточнимо, що у Шварценеггера вроджена серцева вада, через що він потребує штучного клапана. Навесні 2018 йому замінили клапан, який служив йому з 1997 року. Для цього знадобилася відкрита операція на серці.

І ще: Як дві краплі води: Джуд Лоу знявся у фільмі зі своїм 24-річним сином

Актор висловив подяку лікарям і медсестрам клініки в Клівленді, де йому встановили новий аортальний клапан. "Я відчуваю себе фантастично і вже гуляю по вулицях Клівленда", – підписав опубліковані фотографії Шварценеггер.

Thanks to the team at the Cleveland Clinic, I have a new aortic valve to go along with my new pulmonary valve from my last surgery. I feel fantastic and have already been walking the streets of Cleveland enjoying your amazing statues. Thank you to every doc and nurse on my team! pic.twitter.com/hmIbsEMHtA — Arnold (@Schwarzenegger) October 23, 2020

30 липня 2020 року акторові виповнилося 73 роки. Минулого року Шварценеггер розповів, що ледь не помер під час шостої операції на серці. Артист зазначив, що іноді відчуває труднощі зі здоров'ям, але при цьому як і раніше може з'являтися на екранах з голим торсом.

Це цікаво: Хейлі Бібер зробила нове татуювання на честь чоловіка