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Арнольд Шварценеггер переніс операцію на серці: що відомо про стан актора

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Арнольд Шварценеггер - фото 1
Арнольд Шварценеггер / gettyimages

Голлівудський актор і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер переніс чергову операцію на серці. Про це він повідомив в своєму Twitter-акаунті.

Уточнимо, що у Шварценеггера вроджена серцева вада, через що він потребує штучного клапана. Навесні 2018 йому замінили клапан, який служив йому з 1997 року. Для цього знадобилася відкрита операція на серці.

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Актор висловив подяку лікарям і медсестрам клініки в Клівленді, де йому встановили новий аортальний клапан. "Я відчуваю себе фантастично і вже гуляю по вулицях Клівленда", – підписав опубліковані фотографії Шварценеггер.

30 липня 2020 року акторові виповнилося 73 роки. Минулого року Шварценеггер розповів, що ледь не помер під час шостої операції на серці. Артист зазначив, що іноді відчуває труднощі зі здоров'ям, але при цьому як і раніше може з'являтися на екранах з голим торсом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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