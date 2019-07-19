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Архівне фото з заправки у Лос-Анджелесі стало хітом мережі

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Фото з заправки підкорює мережу - фото 1
Фото з заправки підкорює мережу

Архівний знімок з однієї із американських заправок стрімко набирає популярності замість сотень дивних фото зірок та мемів про батьків. Таким було життя у Лос-Анджелесі у 1980 році.

На платформі Reddit користувач з ніком OuijaAllin вирішив розбавити постійно популярні теми з зірками, мемами про школярів та батьків, а також політики, тому опублікував світлину з американської заправки 40-річної давності. За короткий час допис опинився у томі мережі, зібравши понад 28 тисяч переглядів та понад 700 коментарів. Відзначається, що знімок було зроблено у 1980 році у Лос-Анджелесі. Можна припустити, що світлина стала хітом завдяки активності шанувальників серіалу "Дуже дивні справи", події якого розгортаються саме у ці роки.

І ще: Весільний фотограф заборонила знімати гостям на iPhone

reddit.com/user/OuijaAllin - фото 342025
reddit.com/user/OuijaAllin

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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