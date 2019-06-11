Архітектори створили розкішну тропічну віллу в Бразилії: фото

У Бразилії з'явилась ідеальна тропічна вілла на побережжі, яка поєднує близькість до природи з сучасним дизайном. Зацініть!

Архітектурна студія Sidonio Porto Arquitetos Associados створила проект тропічної резиденції площею у 800 квадратів в бразильському муніципалітеті Іпоранга. Споруда з дерева розміщується ідеально, адже позаду зона атлантичного лісу, а попереду всього 50 метрів до пляжу.

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Вілла має два рівні з великою кількістю вільних зон, терас, басейна, джакузі, зони для барбекю та відпочинку.

Джерело всіх фото: sidonioporto.com.br

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