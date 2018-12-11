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Архітектори створили дім для відпочинку біля Альп: яскраві фото

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Ідеальний дім з виглядом на Альпи - фото 1
Ідеальний дім з виглядом на Альпи / Adolf Bereuter

В Австрії звели ідеальний дім для інтровертів, з якого відкривається чудовий краєвид на Альпи.

Архітектурна студія firm Architekten зуміла створили спокійне та тихе помешкання з неймовірним краєвидом на австрійські Альпи. Старий дім вирішили розширити, щоб вмістити все необхідне, а також звести спа-центрі. Дерев'яна підлога та оздоблення з мінімалістичним дизайном та сучасними технологіями – саме так виглядає ідеальне місце для інтровертів.

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Архітектори створили дім для відпочинку біля Альп: яскраві фото - фото 294532

Архітектори створили дім для відпочинку біля Альп: яскраві фото - фото 294533

Архітектори створили дім для відпочинку біля Альп: яскраві фото - фото 294534

Архітектори створили дім для відпочинку біля Альп: яскраві фото - фото 294535

Архітектори створили дім для відпочинку біля Альп: яскраві фото - фото 294536

Архітектори створили дім для відпочинку біля Альп: яскраві фото - фото 294537

Архітектори створили дім для відпочинку біля Альп: яскраві фото - фото 294538

Архітектори створили дім для відпочинку біля Альп: яскраві фото - фото 294539

Архітектори створили дім для відпочинку біля Альп: яскраві фото - фото 294540

Архітектори створили дім для відпочинку біля Альп: яскраві фото - фото 294541

Джерело всіх фото: Adolf Bereuter

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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