Архітектори створили дім для відпочинку біля Альп: яскраві фото

В Австрії звели ідеальний дім для інтровертів, з якого відкривається чудовий краєвид на Альпи.

Архітектурна студія firm Architekten зуміла створили спокійне та тихе помешкання з неймовірним краєвидом на австрійські Альпи. Старий дім вирішили розширити, щоб вмістити все необхідне, а також звести спа-центрі. Дерев'яна підлога та оздоблення з мінімалістичним дизайном та сучасними технологіями – саме так виглядає ідеальне місце для інтровертів.

І ще: У Лондоні продають квартиру сестер Міддлтон: фото

Джерело всіх фото: Adolf Bereuter

Читайте також: У Києві зі старих вагонів метро будують хостел