Архітектори зробили сучасний дім зі старого сараю

Креативні архітектори дали нове життя старому дерев'яному амбару, перетворивши його у новенький дім.

Архітектурна студія Studio Wok взялась за старе приміщення амбару, яке стало ідеальним помешканням з мінімалістичним інтер'єром. Сарай поблизу італійського міста Верона перетворився у дерев'яну триповерхову віллу. На першому поверсі з'явились кухня, вітальня та бібліотека із затишним каміном. А на другому і третьому відвели місце для спалень. Багато пастельних кольорів, відсутність зайвих деталей і величезні вікна - так виглядає дім сьогодні:

І ще: Ідеальний дім для родини у Хорватії: яскраві фото

Джерело всіх фото: Simone Bossi

Читайте також: Ідеальний дім для родини у Хорватії: яскраві фото