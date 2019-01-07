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Архітектори зробили сучасний дім зі старого сараю

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Старий амбар став сучасним домом - фото 1
Старий амбар став сучасним домом / Simone Bossi

Креативні архітектори дали нове життя старому дерев'яному амбару, перетворивши його у новенький дім.

Архітектурна студія Studio Wok взялась за старе приміщення амбару, яке стало ідеальним помешканням з мінімалістичним інтер'єром. Сарай поблизу італійського міста Верона перетворився у дерев'яну триповерхову віллу. На першому поверсі з'явились кухня, вітальня та бібліотека із затишним каміном. А на другому і третьому відвели місце для спалень. Багато пастельних кольорів, відсутність зайвих деталей і величезні вікна - так виглядає дім сьогодні:

І ще: Ідеальний дім для родини у Хорватії: яскраві фото

Архітектори зробили сучасний дім зі старого сараю - фото 299424

Архітектори зробили сучасний дім зі старого сараю - фото 299425

Архітектори зробили сучасний дім зі старого сараю - фото 299426

Архітектори зробили сучасний дім зі старого сараю - фото 299427

Архітектори зробили сучасний дім зі старого сараю - фото 299428

Архітектори зробили сучасний дім зі старого сараю - фото 299429

Архітектори зробили сучасний дім зі старого сараю - фото 299430

Архітектори зробили сучасний дім зі старого сараю - фото 299431

Архітектори зробили сучасний дім зі старого сараю - фото 299432

Архітектори зробили сучасний дім зі старого сараю - фото 299433

Архітектори зробили сучасний дім зі старого сараю - фото 299434

Архітектори зробили сучасний дім зі старого сараю - фото 299435

Архітектори зробили сучасний дім зі старого сараю - фото 299436

Архітектори зробили сучасний дім зі старого сараю - фото 299437

Архітектори зробили сучасний дім зі старого сараю - фото 299438

Архітектори зробили сучасний дім зі старого сараю - фото 299439

Архітектори зробили сучасний дім зі старого сараю - фото 299440

Архітектори зробили сучасний дім зі старого сараю - фото 299441

Архітектори зробили сучасний дім зі старого сараю - фото 299442

Архітектори зробили сучасний дім зі старого сараю - фото 299443

Архітектори зробили сучасний дім зі старого сараю - фото 299444

Джерело всіх фото: Simone Bossi

Читайте також: Ідеальний дім для родини у Хорватії: яскраві фото

Джерело: realt.onliner
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