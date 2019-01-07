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Архітектори зробили сучасний дім зі старого сараю
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Креативні архітектори дали нове життя старому дерев'яному амбару, перетворивши його у новенький дім.
Архітектурна студія Studio Wok взялась за старе приміщення амбару, яке стало ідеальним помешканням з мінімалістичним інтер'єром. Сарай поблизу італійського міста Верона перетворився у дерев'яну триповерхову віллу. На першому поверсі з'явились кухня, вітальня та бібліотека із затишним каміном. А на другому і третьому відвели місце для спалень. Багато пастельних кольорів, відсутність зайвих деталей і величезні вікна - так виглядає дім сьогодні:
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Джерело всіх фото: Simone Bossi
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