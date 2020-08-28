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На Житомирщині знайшли скарб часів Київської Русі: фото монет, яким понад 1000 років

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Цій монеті понад тисячу років - фото 1
Цій монеті понад тисячу років

Справжній скарб національного значення: у Житомирській області знайшли 32 срібні монети часів князів Володимира Святославича та Святополка Ярополковича, що датуються 1000-1019 роками. Дивіться фото!

Сенсаційну знахідку зробили в селищі Городниця Новоград-Волинського району Житомирської області. Скарб срібників часів Київської Русі містить 32 монети.

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За словами історика Олександра Алфьорова, монети були знайдені "за побутових обставин".

Понад 100 років історики не знали подібних знахідок! На срібних монетах, що датуються 1000-1019 рр., зображено Київського князя, а на зворотній стороні княжий знак – тризуб у Володимира та двозуб у Святополка, – повідомив історик.

Алфьоров також зазначив, що Городницький скарб передадуть музею.

На Житомирщині знайдено 32 старовинні монети - фото 422598
На Житомирщині знайдено 32 старовинні монети

Попередній великий скарб монет київських князів був знайдений ще в 1876 році під час будівельних робіт на Вознесенському спуску у Києві: тоді виявили 120 монет.

Тризуб на срібній монеті Київської Русі - фото 422595
Тризуб на срібній монеті Київської Русі
На Житомирщині знайшли скарб часів Київської Русі: фото монет, яким понад 1000 років - фото 422597
На Житомирщині знайшли скарб часів Київської Русі: фото монет, яким понад 1000 років - фото 422596

Найдавніші монети Київської Русі датують саме часами князя Володимира Святославовича (кінець Х – початок ХІ століть). Свої монети карбували також його наступники на київському престолі Святополк Ярополкович та Ярослав Володимирович.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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