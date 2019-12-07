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Археологи знайшли статуетку Венери віком 23 тисячі років

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Венера - фото 1
Венера / artchive

Стародавня статуетка жіночої фігури часу пізнього палеоліту знайдена в районі Ренанкур міста Ам'єн (департамент Пікардія на півночі Франції).

За словами вчених, йдеться про виняткову знахідку, оскільки фігурка у чудовому стані. "Статуетку висотою 4 см відносять до ґраветтської культури пізнього палеоліту. Їй 23 тис. років", – йдеться в повідомленні. Зазначається, що вік Венери експерти визначили за допомогою радіовуглецевого аналізу.

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Крім того, поруч з фігуркою вчені знайшли кілька глиняних уламків і залишки інструментів. Точне призначення цих знарядь наразі залишається невідомим, однак на думку археологів, на цьому місці могла бути майстерня, де місцеві ремісники виготовляли предмети культу.

Археологи знайшли статуетку Венери віком 23 тисячі років - фото 372668

Після проведення додаткових досліджень статуетка буде виставлена ​​в музеї Пікардії в Ам'єні. Всього на території Європи було знайдено близько сотні таких фігурок. Більшість з них на території сучасної Центральної Європи. 15 з них виявлені у Франції, переважно в південно-західній частині.

Ґраветтська культура археологічна культура пізнього палеоліту, що датується 28-21 тис. рр. до н.е. Названа на честь печери Ла-Граветт в депертаменті Дордонь на південному заході Франції, де в 1930-х роках були знайдені кам'яні знаряддя і предмети побуту, що характеризують цю епоху.

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Джерело: francetvinfo
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