Арабський шейх показав Музей майбутнього в Дубаї: відео

У Дубаї презентували Музей майбутнього. Будівля у формі асиметричного тора підноситься на 78 метрів і займає 30 тисяч квадратних метрів. Про це повідомив шейх Мохаммед ібн Рашид Аль Мактум на своїй сторінці в Twitter.

Споруда у формі "деформованого бублика" має висоту 78 метрів, 10 рівнів і займає площу 30 тисяч квадратних метрів. Музей з'єднаний пішохідним мостом зі станцією метро, ​​діловим та готельним комплексом. Перші три рівні будівлі відведені для паркування на 202 авто.

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شهدت اليوم وضع القطعة الأخيرة على واجهة متحف المستقبل .. المبنى الأكثر إبداعاً في العالم ..30 ألف متر.. سبعة طوابق .. ارتفاع ٧٧ متراً .. وبدون أية أعمدة .. 1024 قطعة لواجهة المبنى مصنوعة كلها بالروبوتات .. أيقونة هندسية عالمية .. تتحدث اللغة العربية .. pic.twitter.com/NTlGyhOgpo — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 3, 2020

У музеї є дзеркальні ставки, сади і клумби, велодоріжка і зона відпочинку. Корпус будівлі прикрашений арабською каліграфією. Реалізувала грандіозний проєкт архітектурна агенція Killa Design. Фахівці за допомогою комп'ютерних технологій створили понад тисячу форм, що підтримують каркас зі скловолокна і нержавіючої сталі.

Шейх Мухаммед назвав будівлю твором архітектури та інженерії. Він сподівається, що музей стане однією зі знакових пам'яток Дубая. Будівля уособлює прагнення до лідерства, креативність та інноваційність. Експозицію музею присвятять вивченню можливостей сучасності, технологіям майбутнього, інноваціям для розширення фізичних та інтелектуальних можливостей людини, і так далі.

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