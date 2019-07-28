Apple звинуватили у підслуховуванні користувачів

Компанія Apple будує рекламну кампанію своєї продукції навколо приватності та конфіденційності. На тлі цього між "яблучною" корпорацією і Facebook навіть сталася сутичка. Однак в опублікованому звіті The Guardian йдеться, що Apple не тільки підслуховує своїх користувачів, але і передає ці дані.

У звіті The Guardian сказано, що Apple пересилає підрядникам записи, отримані від голосового помічника Siri. Подібне роблять і Amazon з її Alexa і Google з "Помічником", але ці дві компанії дозволяють відмовитися від збору і використання даних, тоді як "яблучна" корпорація такого права вибору не надає.

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Компанії збирають записи з метою оцінки та поліпшення роботи голосових помічників. Apple стверджує, що передає стороннім фірмам менше ніж 1% щоденних активацій Siri, щоб ті визначали, чи був помічник активований навмисно або випадково. Вони також оцінюють, чи була у Siri можливість відповісти на запит користувача і чи була ця відповідь доречною. Apple стверджує, що кожен фрагмент аудіо від Siri становить всього кілька секунд. Компанія також відзначає, записи користувачів не пов'язані з їх Apple ID, так що вони повністю анонімні. Корпорація також ставить перед партнерами суворі вимоги щодо конфіденційності.

Журналісти The Guardian, посилаючись на анонімне джерело в одній з таких фірм-підрядників Apple, розповіли, що в багатьох випадках користувачі випадково активують Siri, що часто дозволяє почути конфіденційну інформацію. Наприклад, іноді помічник включається під час інтимної близькості, при особистих розмовах, що містять медичну інформацію, або бесіді, під час якої згадуються конкретні імена людей і їх адреси.

За словами джерела, найчастіше Siri помилково вмикається на смарт-годинниках Apple Watch і колонці HomePod. У випадку з годинником помічник може активуватися, коли користувач просто підняв руку. Ще Siri часто вмикається від шуму блискавки на одязі. Подібні записи – велика частина даних, які отримують підрядники на аналіз.

Регулярність випадкових спрацьовувань на годиннику неймовірно висока. Він може записувати деякі фрагменти, які триватимуть 30 секунд – не так багато, але ви можете скласти гарне уявлення про те, що відбувається. Наприклад, ви напевне можете почути доктора і пацієнта, які обговорюють медичну історію. Або когось на тлі шуму двигуна автомобіля – і з певною часткою ймовірності це може бути угода з продажу наркотиків, – розповідає співробітник фірми з аналізу Siri.

Інсайдер каже, що у них є плани і норми, тому працівникам потрібно прослухати записи якомога швидше. Він також говорить, що людей на записах в цілому можна ідентифікувати по голосах. Крім того, часто користувачі і самі під час розмов згадують особисту інформацію, що дозволяє їх впізнати.

Поки не ясно, як на це відреагують користувачі "яблучної" техніки і сама компанія Apple.

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