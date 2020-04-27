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Apple знайшла спосіб зробити майбутні MacBook дешевшими
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Apple займається розробкою власних процесорів для комп'ютерів сімейства Mac на заміну чіпів від Intel.
Схоже, компанія хоче стати більш незалежною.
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Нагадаємо, що раніше Apple почала виробляти чипсети для своїх смартфонів і планшетів. Тепер же компанія хоче теж саме зробити і з модельним рядом ноутбуків.
Компанія Apple займається розробкою трьох власних процесорів для комп'ютерів Mac на базі чіпа A14, який з'явиться в майбутніх моделях iPhone. Перші комп'ютери на власному чіпі Apple випустить вже у 2021 році. Щоправда, досі невідомо, в яку сторону зміниться ціна, якщо взагалі зміниться.
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