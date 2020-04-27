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Apple знайшла спосіб зробити майбутні MacBook дешевшими

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MacBook - фото 1
MacBook / gagadget

Apple займається розробкою власних процесорів для комп'ютерів сімейства Mac на заміну чіпів від Intel.

Схоже, компанія хоче стати більш незалежною.

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Нагадаємо, що раніше Apple почала виробляти чипсети для своїх смартфонів і планшетів. Тепер же компанія хоче теж саме зробити і з модельним рядом ноутбуків.

Компанія Apple займається розробкою трьох власних процесорів для комп'ютерів Mac на базі чіпа A14, який з'явиться в майбутніх моделях iPhone. Перші комп'ютери на власному чіпі Apple випустить вже у 2021 році. Щоправда, досі невідомо, в яку сторону зміниться ціна, якщо взагалі зміниться.

Apple знайшла спосіб зробити майбутні MacBook дешевшими - фото 400448

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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