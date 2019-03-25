Apple запустила таємничу трансляцію з порожнього залу

Ось уже майже добу Apple демонструє порожній зал для конференцій в театрі Стіва Джобса на офіційному американському сайті. Саме в цьому місці має відбутися презентація новинних і відеосервісів.

Компанія Apple запустила на своєму сайті трансляцію з порожнього залу в Театрі Стіва Джобса. Сьогодні, 25 березня, там відбудеться захід "Великі прем'єри", на якому, як очікується, будуть представлені нові сервіси, пов'язані з серіалами, фільмами, іграми і публікаціями великих ЗМІ.

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Apple запустила стрім за добу до початку презентації

До початку заходу залишається ще багато часу, але стежити за тим, що відбувається в залі можна вже зараз. Правда, там нікого немає і нічого не відбувається, просто камери перемикаються з одного ракурсу на інший і показують то порожню сцену, то порожні місця в залі для глядачів, то загальний план. Втім, іноді в залі з'являються люди, але вони швидко йдуть звідти.

Зазвичай Apple запускає стрім приблизно за півгодини до заходу, а на цей раз вирішила почати за добу. З якої причини, незрозуміло.

З чуток, сьогодні Apple представить три сервіси:

Ігровий з підписками на ігри;

Новинний сервіс з підпискою на статті з великих американських ЗМІ;

Відеосервіс з фільмами і серіалами, створеними на замовлення Apple.

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