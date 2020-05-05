Apple запустила повноцінну веб-версію Apple Music

Apple оголосила про запуск повноцінної веб-версії Apple Music. Нові користувачі тепер зможуть оформити підписку через сайт, а постійні користувачі – слухати улюблені пісні без додатків.

Серед заявлених функцій сервісу є пошук і відтворення музики з каталогу Apple Music, а також з медіатеки користувача, якщо ви ввімкнули синхронізацію. Веб-версія також підтримує плейлисти користувача і всі вкладки з програми – "Медіатека", "Для вас", "Огляд", "Радіо" та "Пошук".

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Крім того, на сайті можна буде послухати радіо Beats 1, але воно буде доступне тільки в Safari і тільки в деяких країнах, інші отримають доступ до записів. Також доступний оригінальний відеоконтент Apple Music.

Як відзначили в Apple, на момент написання замітки каталог сервісу налічує 60 мільйонів пісень, Apple Music доступний у 167 країнах.

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