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Apple запустила повноцінну веб-версію Apple Music

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Apple запустила повноцінну веб-версію Apple Music - фото 1

Apple оголосила про запуск повноцінної веб-версії Apple Music. Нові користувачі тепер зможуть оформити підписку через сайт, а постійні користувачі – слухати улюблені пісні без додатків.

Серед заявлених функцій сервісу є пошук і відтворення музики з каталогу Apple Music, а також з медіатеки користувача, якщо ви ввімкнули синхронізацію. Веб-версія також підтримує плейлисти користувача і всі вкладки з програми – "Медіатека", "Для вас", "Огляд", "Радіо" та "Пошук".

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Крім того, на сайті можна буде послухати радіо Beats 1, але воно буде доступне тільки в Safari і тільки в деяких країнах, інші отримають доступ до записів. Також доступний оригінальний відеоконтент Apple Music.

Як відзначили в Apple, на момент написання замітки каталог сервісу налічує 60 мільйонів пісень, Apple Music доступний у 167 країнах.

Apple запустила повноцінну веб-версію Apple Music - фото 402162

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Джерело: music.apple
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