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Apple запустила глобальний конкурс для студентів

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Apple запустила глобальний конкурс для студентів - фото 1

Американська компанія Apple з нагоди щорічної конференції WWDC, яка присвячена розробникам, яка на цей раз буде проводитися в онлайн-режимі, пропонує студентам самостійно створити додаток за нагороду.

Для участі в так званому Swift Student Challenge студенти повинні створити додаток мовою програмування Swift, розробкою якого займається Apple. Зареєструватися і представити свій проєкт потрібно до 18 травня. Нагорода символічна – колекційна куртка в кольорах Apple.

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Apple запустила глобальний конкурс для студентів - фото 403329

Як повідомили в компанії, кожен може взяти участь у Swift Student Challenge. Кандидатам пропонується використовувати додаток Swift Playgrounds, доступний на iPad, який навчає коду за допомогою спеціального інтерфейсу. Користувач, зокрема, може бачити в реальному часі ефекти своїх рядків коду.

Відзначається, що 350 молодих переможців оцінюватимуться не за складністю їхньої заявки, а по її актуальності і креативності. При цьому проєкт повинен бути особистим – групові розробки не приймаються.

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Джерело: bfmtv
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