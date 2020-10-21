Apple запустила цілодобовий музичний канал

Компанія Apple запустила Apple Music TV, який 24 години на добу буде показувати музичні кліпи, а також концерти, чарти та інтерв'ю з гостями.

Прем'єра сервісу відбулася 19 жовтня: глядачам показали добірку 100 найпопулярніших пісень у США на Apple Music.Поки Apple Music TV доступний тільки жителям США в додатках Apple Music і Apple TV.

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22 жовтня на каналі відзначать вихід альбому Брюса Спрінгстіна Letter to You. У програмі будуть музичні відеоблоки його найпопулярніших відео, інтерв'ю з Зейном Лоу, ведучим радіостанції Apple Music, і спеціальний захід для шанувальників у форматі стріму.

Також на каналі будуть показувати документальні фільми про музикантів, в які компанія вже вклала гроші. В першу чергу йдеться про повнометражну документалку про Біллі Айліш "Світ трохи розмитий", прем'єра якого запланована на лютий.

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