Apple розповіла про користь iPhone під час стихійних лих

Компанія Apple заявила про необхідність мати при собі iPhone під час посухи, цунамі, урагану та інших стихійних лих.

На думку авторів доповіді, iPhone може виявитися корисним у надзвичайних і аварійних ситуаціях. Наприклад, його можна використовувати як сирену, рацію, ліхтарик, а також з його допомогою знайти в мережі інструкції по наданню першої допомоги. Заряджати його можна від автомобільних акумуляторів.

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Чому необхідо мати при собі iPhone під час стихійних лих

Крім цього, в смартфони додали функцію SOS для виклику спецслужб. У разі якщо допомога потрібна, але не хочеться звертатися до фахівців, можна покликати знайомих через додаток "Знайти друзів".

В Apple відзначили, що в разі глобальних стихійних лих кількість куплених iPhone може значно зрости. Компанія оцінила потенційне зростання прибутку у 2,3 мільярда доларів.

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