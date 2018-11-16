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Apple займеться зйомкою художніх фільмів

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Apple зніматиме фільми - фото 1
Apple зніматиме фільми / globnews

Корпорація спільно з компанією A24 перший час буде випускати і демонструвати фільми і телешоу безкоштовно.

Корпорація Apple займеться зйомкою художніх фільмів і з цією метою підписала угоду з компанією A24, базується в Нью-Йорку.

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За їхніми даними, партнери планують приступити до реалізації спільного проекту у наступному році. Спочатку A24 буде випускати і демонструвати фільми і телешоу безкоштовно. Такий підхід націлений на те, щоб завоювати довіру глядачів і консолідувати цільову аудиторію. Умови угоди сторін поки не розкриваються.

Apple займеться зйомкою художніх фільмів - фото 289038

А24 зняла такі фільми, як "Кімната" (Room, 2015), "Емі" (Amy, 2015) і "Місячне світло" (Moonlight, 2016). Остання стрічка завоювала премію Оскар у 2017 році в номінаціях "Найкращий фільм", "Найкращий адаптований сценарій" і "Найкраща чоловіча роль другого плану".

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Джерело: cnbc
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