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Apple допоможе виявити мікротріщини на склі автомобіля

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Авто - фото 1
Авто / carsweek

Компанія Apple запатентувала в США технологію, яка дозволить миттєво виявити мікротріщини і мікровідколи на лобовому склі автомобіля.

У базі Бюро з патентів і товарних знаків США (USPTO) з'явився опис системи та зображення, що демонструє її роботу.

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Така технологія була б корисною для автомобілів, оснащених підігрівом лобового скла. Річ у тому, що мікротріщини і відколи можуть негативно вплинути на роботу системи обігріву – в них проникає вода, яка здатна пошкодити нитки. У Apple є розв'язання цієї проблеми: компанія пропонує розмістити між шарами скла прозору струмопровідну плівку, яка за секунди визначить пошкодження, що людина може і не помітити.

У плівки може бути ще одне призначення – протиугінне. Якщо підключити її до бортової електроніки, то, у випадку порушення цілісності скла, вона може блокувати двигун і попередити власника автомобіля про злом.

Apple допоможе виявити мікротріщини на склі автомобіля - фото 436877

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Джерело: uspto
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